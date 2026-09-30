Украина первой попросила Южную Корею не рассказывать о пленных из КНДР, - разведка Сеула

Разведывательная служба Сеула сообщила, что Украина первой попросила сохранить в тайне передачу двух северокорейских военнопленных в Южную Корею. Обе страны с самого начала процесса передачи договорились о соблюдении конфиденциальности.

Об этом на брифинге сообщили южнокорейские депутаты Юн Кун-йон и Ю Ен-ха, сославшись на данные Национальной разведывательной службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

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Конфиденциальность операции

"С самого начала переговоров Украина просила соблюдать строгую конфиденциальность, ссылаясь на опасения относительно возможного влияния на будущие переговоры об обмене военнопленными", — сказал журналистам Ю Ен-ха.

По его словам, неизвестно, были ли договоренности о секретности операции между лидерами обоих государств. Однако разведка Южной Кореи сотрудничала с Министерством иностранных дел в вопросе их передачи, исходя из общей договоренности о том, что "этот вопрос будет оставаться конфиденциальным".

Политики добавили, что сами двое северокорейских солдат прибыли в Южную Корею в середине сентября. Серьезных проблем со здоровьем у них не обнаружили.

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Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.

В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.

В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.

Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.

28 августа Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина.

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