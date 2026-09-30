Украина первой попросила Южную Корею не рассказывать о пленных из КНДР, - разведка Сеула
Разведывательная служба Сеула сообщила, что Украина первой попросила сохранить в тайне передачу двух северокорейских военнопленных в Южную Корею. Обе страны с самого начала процесса передачи договорились о соблюдении конфиденциальности.
Об этом на брифинге сообщили южнокорейские депутаты Юн Кун-йон и Ю Ен-ха, сославшись на данные Национальной разведывательной службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
Конфиденциальность операции
"С самого начала переговоров Украина просила соблюдать строгую конфиденциальность, ссылаясь на опасения относительно возможного влияния на будущие переговоры об обмене военнопленными", — сказал журналистам Ю Ен-ха.
По его словам, неизвестно, были ли договоренности о секретности операции между лидерами обоих государств. Однако разведка Южной Кореи сотрудничала с Министерством иностранных дел в вопросе их передачи, исходя из общей договоренности о том, что "этот вопрос будет оставаться конфиденциальным".
Политики добавили, что сами двое северокорейских солдат прибыли в Южную Корею в середине сентября. Серьезных проблем со здоровьем у них не обнаружили.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
- В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
- Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.
- В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.
- Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.
- 28 августа Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина.
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