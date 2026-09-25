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Украина не договаривалась с Южной Кореей молчать о передаче пленных из КНДР, - ОП
В Офисе Президента опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей о неразглашении информации о передаче военнопленных граждан КНДР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Пресс-секретарь Валерия Залужного Оксана Тороп опубликовала пост:
Зеленский едет в Нью-Йорк и на весь мир рассказывает о передаче пленных Южной Корее. Но есть нюанс — договоренность между странами и соглашение о неразглашении.
В комментариях к публикации советник президента Дмитрий Литвин заявил, что это не соответствует действительности.
"Такой договоренности не было, это неправда. И было бы неправильно скрывать, куда деваются те или иные пленные", — отметил он.
Также Литвин добавил, что договоренности о молчании не было.
Что этому предшествовало?
- Ранее Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных КНДР.
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"Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пожалкував, що Україна публічно заявила про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Він назвав це порушенням домовленості про нерозголошення. Напередодні про це оголосив Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Джерело: https://censor.net/ua/n4025147"