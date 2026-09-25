Украина не договаривалась с Южной Кореей молчать о передаче пленных из КНДР, - ОП

В Офисе Президента опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей о неразглашении информации о передаче военнопленных граждан КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Пресс-секретарь Валерия Залужного Оксана Тороп опубликовала пост:

Зеленский едет в Нью-Йорк и на весь мир рассказывает о передаче пленных Южной Корее. Но есть нюанс — договоренность между странами и соглашение о неразглашении.

В комментариях к публикации советник президента Дмитрий Литвин заявил, что это не соответствует действительности.

"Такой договоренности не было, это неправда. И было бы неправильно скрывать, куда деваются те или иные пленные", — отметил он.

Также Литвин добавил, что договоренности о молчании не было.

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Что этому предшествовало?

Ранее Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных КНДР.

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