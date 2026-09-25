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Новости Пленные военные КНДР
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Украина не договаривалась с Южной Кореей молчать о передаче пленных из КНДР, - ОП

В ОП опровергли, что договаривались с Сеулом не раскрывать информацию о передаче пленных из КНДР

В Офисе Президента опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей о неразглашении информации о передаче военнопленных граждан КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Пресс-секретарь Валерия Залужного Оксана Тороп опубликовала пост:

Зеленский едет в Нью-Йорк и на весь мир рассказывает о передаче пленных Южной Корее. Но есть нюанс — договоренность между странами и соглашение о неразглашении.

В комментариях к публикации советник президента Дмитрий Литвин заявил, что это не соответствует действительности.

"Такой договоренности не было, это неправда. И было бы неправильно скрывать, куда деваются те или иные пленные", — отметил он.

Также Литвин добавил, что договоренности о молчании не было.

В ОП опровергли, что договаривались с Сеулом не раскрывать информацию о передаче пленных из КНДР

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Что этому предшествовало?

  • Ранее Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных КНДР.

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Автор: 

КНДР (1332) Южная Корея (373) Литвин Дмитрий (40)
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Топ комментарии
+31
Опа докиздиться до того, що високотехнологічна продукція з кореї підпаде під заборону, а це високоточні верстати і ріжучий інструмент, з за оцих ляпал страждають всі
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25.09.2026 16:00 Ответить
+25
..з огляду на довгу історію зєліного прездобольства швидше повірю словам південнокорейського лідера чим теревеням лідора 73%го лохторату вухастого..
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25.09.2026 16:11 Ответить
+20
а хто повірить Zельоній ОПі та Гнидоті литвину

"Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пожалкував, що Україна публічно заявила про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Він назвав це порушенням домовленості про нерозголошення. Напередодні про це оголосив Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Джерело: https://censor.net/ua/n4025147"
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25.09.2026 16:00 Ответить

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