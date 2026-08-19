США и Южная Корея сокращают военные учения UFS из-за решения Трампа
США и Южная Корея решили сократить масштаб ежегодных совместных военных учений, начавшихся в начале этой недели. Изменения коснутся и полевых учений, объем которых также будет сокращен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявили в Объединенном штабе вооруженных сил (JCS) Сеула.
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Как отмечается, союзники решили сократить учения Ulchi Freedom Shield (UFS) до пятницы, уменьшив их продолжительность почти вдвое.
Учения Ulchi Freedom Shield (UFS) были запланированы на период с 17 по 27 августа. По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), сокращение коснется и их основной составляющей - полевых тренировок.
В настоящее время оборонные ведомства двух стран согласовывают детали обновленной программы.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону ограничить учения с Южной Кореей из-за "очень хороших отношений с Ким Чен Ыном".
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прикладів тому, хоч греблю гати!