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Новости Вывод войск США из Южной Кореи
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США и Южная Корея сокращают военные учения UFS из-за решения Трампа

Учения США и Южной Кореи

США и Южная Корея решили сократить масштаб ежегодных совместных военных учений, начавшихся в начале этой недели. Изменения коснутся и полевых учений, объем которых также будет сокращен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявили в Объединенном штабе вооруженных сил (JCS) Сеула.

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Новые подробности

Как отмечается, союзники решили сократить учения Ulchi Freedom Shield (UFS) до пятницы, уменьшив их продолжительность почти вдвое.

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Учения Ulchi Freedom Shield (UFS) были запланированы на период с 17 по 27 августа. По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), сокращение коснется и их основной составляющей - полевых тренировок.

В настоящее время оборонные ведомства двух стран согласовывают детали обновленной программы.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону ограничить учения с Южной Кореей из-за "очень хороших отношений с Ким Чен Ыном".

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США (30345) военные учения (3540) Южная Корея (362)
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Топ комментарии
+10
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19.08.2026 07:03 Ответить
+9
Ой Трамп це біда ходяча ,привів світ до хаосу ,створив енергетичну кризу, допоміг рашиському варвару підзаробити.
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19.08.2026 07:05 Ответить
+6
отака вона демократія по піндоськи!
сша, завжди кине тебе!!!
завжди!
прикладів тому, хоч греблю гати!
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19.08.2026 07:25 Ответить

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