США та Південна Корея скорочують військові навчання UFS через рішення Трампа

США та Південна Корея вирішили зменшити масштаб щорічних спільних військових навчань, що стартували на початку цього тижня. Зміни торкнуться й польових тренувань, обсяг яких також буде урізано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це заявили в Об'єднаному штабі збройних сил (JCS) Сеула.

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Нові деталі

Як зазначається, союзники вирішили скоротити навчання Ulchi Freedom Shield (UFS) до п'ятниці, зменшивши тривалість навчань майже наполовину.

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Навчання Ulchi Freedom Shield (UFS) були заплановані на період із 17 по 27 серпня. За даними Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), скорочення торкнеться і їхньої основної складової - польових тренувань.

Наразі оборонні відомства двох країн узгоджують деталі оновленої програми.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Трамп доручив Пентагону обмежити навчання з Південною Кореєю через "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином".

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