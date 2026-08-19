США та Південна Корея скорочують військові навчання UFS через рішення Трампа
США та Південна Корея вирішили зменшити масштаб щорічних спільних військових навчань, що стартували на початку цього тижня. Зміни торкнуться й польових тренувань, обсяг яких також буде урізано.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це заявили в Об'єднаному штабі збройних сил (JCS) Сеула.
Нові деталі
Як зазначається, союзники вирішили скоротити навчання Ulchi Freedom Shield (UFS) до п'ятниці, зменшивши тривалість навчань майже наполовину.
Навчання Ulchi Freedom Shield (UFS) були заплановані на період із 17 по 27 серпня. За даними Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), скорочення торкнеться і їхньої основної складової - польових тренувань.
Наразі оборонні відомства двох країн узгоджують деталі оновленої програми.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Трамп доручив Пентагону обмежити навчання з Південною Кореєю через "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином".
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прикладів тому, хоч греблю гати!