Корейська війна може офіційно завершитися: Південна Корея запропонувала КНДР укласти мир

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував Північній Кореї розпочати переговори щодо офіційного завершення Корейської війни та обговорити шляхи зупинення розвитку ядерної програми Пхеньяна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні південнокорейського інформаційного агентства Yonhap від 15 серпня.

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Із такою пропозицією Лі Чже Мьон виступив під час промови з нагоди 81-ї річниці Дня визволення Кореї.

Президент закликав Північну та Південну Кореї відмовитися від взаємних погроз і перейти до прямого діалогу. На його думку, переговори між безпосередньо зацікавленими сторонами можуть допомогти замінити нестабільну систему перемир’я 1953 року на постійний режим миру.

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Сеул пропонує Пхеньяну перейти до діалогу

Лі Чже Мьон заявив, що під час переговорів сторони могли б обговорити практичні способи зупинення розвитку ядерного потенціалу Північної Кореї.

"У цьому процесі ми також можемо обговорити ефективні шляхи зупинення розвитку ядерного потенціалу Півночі", - наголосив президент Південної Кореї.

Він вважає, що для зниження напруженості необхідно зменшувати ворожість у сприйнятті, нормах і системах обох країн.

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Лі Чже Мьон також висловив сподівання на особисту зустріч із представниками Північної Кореї. За його словами, такий діалог має сприяти мирному співіснуванню та подальшому взаємному розвитку.

Для запобігання можливим кризам і контролю рівня напруженості Сеул планує використовувати багаторівневу систему безпеки та вживати превентивних заходів відповідно до ситуації в регіоні.

Південнокорейська влада також розраховує, що мирний процес допоможе зміцнити стабільність у Північно-Східній Азії.

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Що відомо про Корейську війну

Корейська війна тривала з 1950 до 1953 року. У ній воювали Північна та Південна Кореї.

У липні 1953 року бойові дії припинилися після укладення перемир’я. Тоді між двома країнами створили демілітаризовану зону.

Водночас мирного договору між Північною та Південною Кореєю досі немає. Тому формально країни залишаються у стані війни.

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Окремо під час виступу Лі Чже Мьон говорив про відносини з Японією. За його словами, протягом останнього року Сеул і Токіо активно розвивали човникову дипломатію.

Це, як зазначив президент, допомогло зміцнити взаємну довіру та розширити співпрацю в енергетиці, ланцюжках постачання і сфері передових технологій.

Також Лі Чже Мьон заявив про намір зробити Південну Корею світовим лідером у сфері високих технологій.