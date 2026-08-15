Корейская война может официально завершиться: Южная Корея предложила КНДР заключить мир

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил Северной Корее начать переговоры об официальном завершении Корейской войны и обсудить пути прекращения развития ядерной программы Пхеньяна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении южнокорейского информационного агентства Yonhap от 15 августа.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

С таким предложением Ли Чжэ Мен выступил во время речи по случаю 81-й годовщины Дня освобождения Кореи.

Президент призвал Северную и Южную Кореи отказаться от взаимных угроз и перейти к прямому диалогу. По его мнению, переговоры между непосредственно заинтересованными сторонами могут помочь заменить нестабильную систему перемирия 1953 года на постоянный режим мира.

Читайте также: Путин пообещал Ким Чен Ыну вместе строить "демократический" мировой порядок

Сеул предлагает Пхеньяну перейти к диалогу

Ли Чжэ Мен заявил, что в ходе переговоров стороны могли бы обсудить практические способы прекращения развития ядерного потенциала Северной Кореи.

"В этом процессе мы также можем обсудить эффективные пути сдерживания развития ядерного потенциала Севера", - подчеркнул президент Южной Кореи.

Он считает, что для снижения напряженности необходимо уменьшать враждебность в восприятии, нормах и системах обеих стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ увеличила использование северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине, - The Telegraph

Ли Чжэ Мен также выразил надежду на личную встречу с представителями Северной Кореи. По его словам, такой диалог должен способствовать мирному сосуществованию и дальнейшему взаимному развитию.

Для предотвращения возможных кризисов и контроля уровня напряженности Сеул планирует использовать многоуровневую систему безопасности и принимать превентивные меры в соответствии с ситуацией в регионе.

Южнокорейские власти также рассчитывают, что мирный процесс поможет укрепить стабильность в Северо-Восточной Азии.

Читайте также: Северокорейская ракета, убившая семью в Радушном, отклонилась от цели на 15 километров, - ГУР Минобороны

Что известно о Корейской войне

Корейская война длилась с 1950 по 1953 год. В ней воевали Северная и Южная Кореи.

В июле 1953 года боевые действия прекратились после заключения перемирия. Тогда между двумя странами была создана демилитаризованная зона.

В то же время мирного договора между Северной и Южной Кореей до сих пор нет. Поэтому формально страны остаются в состоянии войны.

Читайте также: РФ получила дополнительную баллистическую технику от КНДР, - Зеленский

Отдельно во время выступления Ли Чжэ Мен говорил об отношениях с Японией. По его словам, в течение последнего года Сеул и Токио активно развивали "челночную дипломатию".

Это, как отметил президент, помогло укрепить взаимное доверие и расширить сотрудничество в энергетике, цепочках поставок и сфере передовых технологий.

Также Ли Чжэ Мён заявил о намерении сделать Южную Корею мировым лидером в сфере высоких технологий.