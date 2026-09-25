Україна не домовлялась із Південною Кореєю мовчати про передачу полонених з КНДР, - ОП

В Офісі Президента заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Медіарадниця Валерія Залужного Оксана Тороп оприлюднила допис:

Зеленський їде до Нью-Йорка і на весь світ розказує про передачу полонених Південній Кореї. Но є нюанс - домовленість між країнами та угода про нерозголошення

У коментарях до публікації радник президента Дмитро Литвин заявив, що це не відповідає дійсності.

"Не було такої домовленості, це неправда. І це неправильно було би приховувати, куди діваються ті чи інші полонені", - зазначив він", - зазначив він.

Також Литвин додав, що домовленості мовчати не було.

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Що передувало?

Раніше Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

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