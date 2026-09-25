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Україна не домовлялась із Південною Кореєю мовчати про передачу полонених з КНДР, - ОП
В Офісі Президента заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Медіарадниця Валерія Залужного Оксана Тороп оприлюднила допис:
Зеленський їде до Нью-Йорка і на весь світ розказує про передачу полонених Південній Кореї. Но є нюанс - домовленість між країнами та угода про нерозголошення
У коментарях до публікації радник президента Дмитро Литвин заявив, що це не відповідає дійсності.
"Не було такої домовленості, це неправда. І це неправильно було би приховувати, куди діваються ті чи інші полонені", - зазначив він", - зазначив він.
Також Литвин додав, що домовленості мовчати не було.
Що передувало?
- Раніше Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.
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"Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пожалкував, що Україна публічно заявила про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Він назвав це порушенням домовленості про нерозголошення. Напередодні про це оголосив Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Джерело: https://censor.net/ua/n4025147"