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Новини Полонені військові КНДР
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Україна не домовлялась із Південною Кореєю мовчати про передачу полонених з КНДР, - ОП

В ОП заперечили, що домовлялись з Сеулом не розкривати передачу полонених з КНДР

В Офісі Президента заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Медіарадниця Валерія Залужного Оксана Тороп оприлюднила допис:

Зеленський їде до Нью-Йорка і на весь світ розказує про передачу полонених Південній Кореї. Но є нюанс - домовленість між країнами та угода про нерозголошення

У коментарях до публікації радник президента Дмитро Литвин заявив, що це не відповідає дійсності.

"Не було такої домовленості, це неправда. І це неправильно було би приховувати, куди діваються ті чи інші полонені", - зазначив він", - зазначив він.

Також Литвин додав, що домовленості мовчати не було.

В ОП заперечили, що домовлялись з Сеулом не розкривати передачу полонених з КНДР

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Що передувало?

  • Раніше Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

Також читайте: КНДР може мати від 80 до 120 ядерних боєголовок, - міністр оборони Південної Кореї

Автор: 

КНДР (1268) Південна Корея (390) Литвин Дмитро (40)
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Топ коментарі
+31
Опа докиздиться до того, що високотехнологічна продукція з кореї підпаде під заборону, а це високоточні верстати і ріжучий інструмент, з за оцих ляпал страждають всі
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25.09.2026 16:00 Відповісти
+25
..з огляду на довгу історію зєліного прездобольства швидше повірю словам південнокорейського лідера чим теревеням лідора 73%го лохторату вухастого..
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25.09.2026 16:11 Відповісти
+20
а хто повірить Zельоній ОПі та Гнидоті литвину

"Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пожалкував, що Україна публічно заявила про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Він назвав це порушенням домовленості про нерозголошення. Напередодні про це оголосив Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Джерело: https://censor.net/ua/n4025147"
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25.09.2026 16:00 Відповісти

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