Южная Корея вызвала посла Украины в МИД после заявления Зеленского о пленных из КНДР
Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина после того, как Киев объявил о передаче двух северокорейских военнопленных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.
Подробности
"В понедельник Министерство иностранных дел вызвало Андрея Вешкина, исполняющего обязанности посла Украины в Южной Корее, после того, как Киев сообщил о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул. Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн-Чжу довел до сведения Вешкина твердую позицию Сеула по этому вопросу", — говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что Пак выразил "глубокую озабоченность" по поводу отказа Украины от соглашения о конфиденциальности с Южной Кореей, указав, что "такие действия серьезно подрывают взаимное доверие и негативно сказываются на дружественных отношениях между двумя странами", сообщило МИД страны.
В Сеуле призвали Украину предоставить официальное объяснение и извиниться за свой шаг, на что украинский посол ответил, что точно доложит Киеву о позиции Сеула.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
- В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
- Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.
- В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.
- Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо вони справді вважаєють чучхануте біосміття яке вбивало укаїнціів своїми громадянами, то ми взагалі не повинні були віддавати їх на дурняк - а вони мало того що ***** нам не продали для війни за ці 5 років так ще і вийобуються там.
Ну то наступного разу віддамо їх краще назад Пончику - їм скоро ще Сеул звільняти від клятих капіталістів. Подивимось як ваші БТС-ники побіжать проти них воювати.