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Новости Пленные военные КНДР Спор Украины и Южной Кореи
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Южная Корея вызвала посла Украины в МИД после заявления Зеленского о пленных из КНДР

Южная Корея вызвала украинского посла в МИД

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина после того, как Киев объявил о передаче двух северокорейских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.

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Подробности

"В понедельник Министерство иностранных дел вызвало Андрея Вешкина, исполняющего обязанности посла Украины в Южной Корее, после того, как Киев сообщил о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул. Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн-Чжу довел до сведения Вешкина твердую позицию Сеула по этому вопросу", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что Пак выразил "глубокую озабоченность" по поводу отказа Украины от соглашения о конфиденциальности с Южной Кореей, указав, что "такие действия серьезно подрывают взаимное доверие и негативно сказываются на дружественных отношениях между двумя странами", сообщило МИД страны.

В Сеуле призвали Украину предоставить официальное объяснение и извиниться за свой шаг, на что украинский посол ответил, что точно доложит Киеву о позиции Сеула.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренности на уровне президентов Украины и Южной Кореи о неразглашении передачи пленных КНДР не было, - FT

Что этому предшествовало?

  • Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
  • В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
  • Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.
  • В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.
  • Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.

Читайте также: Украина заранее предупредила Южную Корею о том, что Зеленский упомянет передачу пленных КНДР в речи в ООН, - СМИ

Автор: 

МИД (7340) посол (1906) Южная Корея (370)
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Топ комментарии
+12
Звісно що Зєля ********* ідіот, але ці вузькопльоночні мене вже трохи заїбали.
Якщо вони справді вважаєють чучхануте біосміття яке вбивало укаїнціів своїми громадянами, то ми взагалі не повинні були віддавати їх на дурняк - а вони мало того що ***** нам не продали для війни за ці 5 років так ще і вийобуються там.
Ну то наступного разу віддамо їх краще назад Пончику - їм скоро ще Сеул звільняти від клятих капіталістів. Подивимось як ваші БТС-ники побіжать проти них воювати.
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28.09.2026 17:20 Ответить
+8
Ооооо пішла вода в хату. Скоро африканські республіки будуть права качати.
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28.09.2026 17:18 Ответить
+5
Хай спрбують посла північної Кореї викликати!
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28.09.2026 17:19 Ответить

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