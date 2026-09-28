Южная Корея вызвала посла Украины в МИД после заявления Зеленского о пленных из КНДР

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина после того, как Киев объявил о передаче двух северокорейских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.

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"В понедельник Министерство иностранных дел вызвало Андрея Вешкина, исполняющего обязанности посла Украины в Южной Корее, после того, как Киев сообщил о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул. Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн-Чжу довел до сведения Вешкина твердую позицию Сеула по этому вопросу", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что Пак выразил "глубокую озабоченность" по поводу отказа Украины от соглашения о конфиденциальности с Южной Кореей, указав, что "такие действия серьезно подрывают взаимное доверие и негативно сказываются на дружественных отношениях между двумя странами", сообщило МИД страны.

В Сеуле призвали Украину предоставить официальное объяснение и извиниться за свой шаг, на что украинский посол ответил, что точно доложит Киеву о позиции Сеула.

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Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.

В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.

В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.

Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.

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