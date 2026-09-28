Договоренности на уровне президентов Украины и Южной Кореи о неразглашении передачи пленных КНДР не было, - FT
Украина считает "странным" ожидание Южной Кореи, что Киев будет скрывать факт передачи двух северокорейских военнопленных, поскольку обе страны "обсуждали это все лето".
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного украинского высокопоставленного чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Позиция украинской стороны
По словам собеседника издания, передача пленных подробно обсуждалась во время встречи министров иностранных дел в июне, тогда как на уровне президентов, по его словам, договоренности о неразглашении информации о такой передаче не было.
"Странно ожидать, что мы могли бы скрыть эту историю после того, как они о ней говорили все лето", — заявил высокопоставленный чиновник.
Посольство Украины в Сеуле на запрос издания не ответило.
Реакция Южной Кореи
FT также цитирует посольство Южной Кореи в Киеве, которое заявило, что "придерживается последовательной позиции по вопросу северокорейских военнопленных в Украине" и находится "в консультациях с Украиной и соответствующими международными организациями".
Семьи перебежчиков или тех, кого режим считает предателями, в КНДР могут подвергаться коллективному наказанию — например, заключению или принудительному труду.
Высокопоставленные чиновники в Киеве также выразили "глубокое разочарование" укреплением деловых связей Сеула с Москвой, в частности, они указали на передачу России 30 тысяч метрических тонн очищенного топлива в июле. В прошлом месяце Южная Корея также провела тестовый рейс по Северному морскому пути в Арктике, что требует сотрудничества с Москвой.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
- В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
- Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.
- В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.
- Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.
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