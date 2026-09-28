Договоренности на уровне президентов Украины и Южной Кореи о неразглашении передачи пленных КНДР не было, - FT

Украина считает "странным" ожидание Южной Кореи, что Киев будет скрывать факт передачи двух северокорейских военнопленных, поскольку обе страны "обсуждали это все лето".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного украинского высокопоставленного чиновника, передает Цензор.НЕТ.

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Позиция украинской стороны

По словам собеседника издания, передача пленных подробно обсуждалась во время встречи министров иностранных дел в июне, тогда как на уровне президентов, по его словам, договоренности о неразглашении информации о такой передаче не было.

"Странно ожидать, что мы могли бы скрыть эту историю после того, как они о ней говорили все лето", — заявил высокопоставленный чиновник.

Посольство Украины в Сеуле на запрос издания не ответило.

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Реакция Южной Кореи

FT также цитирует посольство Южной Кореи в Киеве, которое заявило, что "придерживается последовательной позиции по вопросу северокорейских военнопленных в Украине" и находится "в консультациях с Украиной и соответствующими международными организациями".

Семьи перебежчиков или тех, кого режим считает предателями, в КНДР могут подвергаться коллективному наказанию — например, заключению или принудительному труду.

Высокопоставленные чиновники в Киеве также выразили "глубокое разочарование" укреплением деловых связей Сеула с Москвой, в частности, они указали на передачу России 30 тысяч метрических тонн очищенного топлива в июле. В прошлом месяце Южная Корея также провела тестовый рейс по Северному морскому пути в Арктике, что требует сотрудничества с Москвой.

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