Домовленості на рівні президентів України та Південної Кореї про нерозголошення передачі полонених КНДР не було, - FT

Україна вважає "дивним" очікування Південної Кореї, що Київ приховуватиме факт передачі двох північнокорейських військовополонених, оскільки дві країни "про це говорили все літо".

Про це пише Financial Times із посиланням на неназваного українського високопосадовця, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція українського боку

За словами співрозмовника видання, передача полонених детально обговорювалася під час зустрічі міністрів закордонних справ у червні, тоді як на рівні президентів, за його словами, домовленості не розголошувати інформацію про таку передачу не було.

"Дивно очікувати, що ми могли б приховати цю історію після того, як вони про неї говорили все літо", — заявив високопосадовець.

Посольство України в Сеулі на запит видання не відповіло.

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Реакція Південної Кореї

FT також цитує посольство Південної Кореї в Києві, яке заявило, що "дотримується послідовної позиції щодо питання північнокорейських військовополонених в Україні" та перебуває "в консультаціях з Україною та відповідними міжнародними організаціями".

Родини перебіжчиків чи тих, кого режим вважає зрадниками, у КНДР можуть зазнавати колективного покарання — наприклад, ув'язнення або примусової праці.

Високопосадовці в Києві також висловили "глибоке розчарування" посиленням ділових зв'язків Сеула з Москвою, зокрема, вони вказали на передачу Росії 30 тисяч метричних тонн очищеного пального в липні. Минулого місяця Південна Корея також провела тестовий рейс Північним морським шляхом в Арктиці, що потребує співпраці з Москвою.

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