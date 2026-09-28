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Новини Полонені військові КНДР
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Південна Корея вимагає вибачень від України через розголошення інформації про полонених із КНДР, - Reuters

Південна Корея вимагає від України пояснень через розголошення даних про полонених із КНДР

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Київ односторонньо розкрив інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Київ в односторонньому порядку оприлюднив інформацію про передачу північнокорейських військовополонених до Південної Кореї, попри нібито попередню домовленість про збереження конфіденційності цього питання.

Адміністрація президента додала, що подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність начебто є неправдивим.

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Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.
  • У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї.
  • Нагадаємо, 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.
  • Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.
  • В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

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Автор: 

військовополонені (1207) КНДР (1264) Південна Корея (386)
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Топ коментарі
+31
Розголошував Зеленський, а вибачатися буде Україна...?
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28.09.2026 07:28 Відповісти
+30
Можливо Вовка і ні з ким не домовлявся, але є структури, які ці процеси проводять, і на їх рівні була домовленість про не розголошення. Але ж офіс президента заради піару готове на все, не вникаючи в деталі і не погоджуючи з іншими.
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28.09.2026 07:20 Відповісти
+23
Це щось нове в дипломатії. Південная Корея нічого поганого для України не зробила. Перерахуйте, можливо ми чогось не знаємо. Виходить, що проти України воює зелена свора. Це вони розмінували Чонгар, Чаплинку, Армянськ. Це вони відвели наші війська. Це вони знищили наші ракетні програми і ППО. Це вони замість Нідерландів віддали Цемаха росії. Це вони віддали на смерть більше 300 "Азовців". Це вони злили Лукашенку інформацію про "вагнерівців". Це вони покрали гроші, які із бюджету і з допомоги партнерів,що були виділені ще в минулому році на захисні споруди. Це вони влізли в плани проведення контрнаступу і розпорошили наші війська і дали ворогу знищити самі кращі підрозділи. Це вони завели в Курську область наші десантні підрозділи і дали можливість і кацапам і північнокорейцям їх там вбивати бомбами, ракетами... і нарешті - це вони возили "двушки" на росію.
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28.09.2026 07:58 Відповісти

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