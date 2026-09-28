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Південна Корея вимагає вибачень від України через розголошення інформації про полонених із КНДР, - Reuters
Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Київ односторонньо розкрив інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Київ в односторонньому порядку оприлюднив інформацію про передачу північнокорейських військовополонених до Південної Кореї, попри нібито попередню домовленість про збереження конфіденційності цього питання.
Адміністрація президента додала, що подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність начебто є неправдивим.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.
- У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї.
- Нагадаємо, 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.
- Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.
- В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.
Топ коментарі
+31 віктор федорович #394174
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+30 Олег Чиж #588055
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показати весь коментар28.09.2026 07:58 Відповісти Посилання
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