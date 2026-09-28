Південна Корея вимагає вибачень від України через розголошення інформації про полонених із КНДР, - Reuters

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Київ односторонньо розкрив інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Київ в односторонньому порядку оприлюднив інформацію про передачу північнокорейських військовополонених до Південної Кореї, попри нібито попередню домовленість про збереження конфіденційності цього питання.

Адміністрація президента додала, що подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність начебто є неправдивим.

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Що передувало?

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.

У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї.

Нагадаємо, 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

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