Україна заздалегідь попередила Південну Корею про те, що Зеленський згадає передання полонених КНДР у промові в ООН, - ЗМІ

Київ заздалегідь попередив Сеул, що президент України Володимир Зеленський може згадати про передання двох військовополонених північнокорейців під час своєї промови на Генасамблеї ООН.

Про це заявив високопосадовець із команди президента Південної Кореї, повідомляє Korea JoongAng Daily, інформує Цензор.НЕТ.

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Попередження від української сторони

"Українська сторона заздалегідь повідомила нас і просила про наше розуміння. Нам було відомо дипломатичними каналами про те, що таку інформацію щодо репатріації північнокорейських ув’язнених можуть включити до промови. Було незрозуміло, як саме це буде сформульовано", - сказав співрозмовник видання.

Позиція Сеула щодо конфіденційності

За словами посадовця, Сеул пояснив Києву свою позицію — що інформацію про північнокорейських солдатів, яких передадуть до Південної Кореї, не слід оприлюднювати, — оскільки країна "дотримується стратегії непублічного та максимально швидкого врегулювання ситуації".

"Щодо питання північнокорейських військових, захоплених у полон в Україні, наш уряд послідовно стверджував, що ми будемо врегульовувати цю ситуацію відповідно до волі цих людей, а також відповідних внутрішніх законів, міжнародного права і гуманітарних принципів. Ми досягли взаєморозуміння з Україною щодо проведення цього процесу конфіденційно, без публічного розголошення", - сказав чиновник.

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Допомога Україні

Заяви Зеленського призвели до того, що ситуація "дещо відхилилася від попереднього взаєморозуміння", пояснив чиновник.

Водночас переговори міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона з Києвом щодо підтримки України є окремим питанням.

"Така підтримка надавалася раніше і надаватиметься надалі, оскільки вона не пов'язана з цією конкретною проблемою", - зазначив представник адміністрації президента Південної Кореї.

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Що передувало?

Раніше Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

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