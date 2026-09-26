Украина заранее предупредила Южную Корею о том, что Зеленский упомянет о передаче пленных из КНДР в речи в ООН, — СМИ

Киев заранее предупредил Сеул, что президент Украины Владимир Зеленский может упомянуть о передаче двух северокорейских военнопленных во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник из команды президента Южной Кореи, сообщает Korea JoongAng Daily, передает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение от украинской стороны

"Украинская сторона заранее сообщила нам об этом и просила о понимании. Нам было известно по дипломатическим каналам, что такая информация о репатриации северокорейских заключенных может быть включена в речь. Было непонятно, как именно это будет сформулировано", — сказал собеседник издания.

Позиция Сеула относительно конфиденциальности

По словам чиновника, Сеул объяснил Киеву свою позицию — что информацию о северокорейских солдатах, которых передадут в Южную Корею, не следует обнародовать, — поскольку страна "придерживается стратегии непубличного и максимально быстрого урегулирования ситуации".

"Что касается вопроса о северокорейских военных, взятых в плен в Украине, наше правительство последовательно заявляло, что мы будем урегулировать эту ситуацию в соответствии с волей этих людей, а также соответствующими внутренними законами, международным правом и гуманитарными принципами. Мы достигли взаимопонимания с Украиной относительно проведения этого процесса конфиденциально, без публичного огласки", — сказал чиновник.

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Помощь Украине

Заявления Зеленского привели к тому, что ситуация "несколько отклонилась от прежнего взаимопонимания", пояснил чиновник.

В то же время переговоры министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена с Киевом о поддержке Украины являются отдельным вопросом.

"Такая поддержка оказывалась ранее и будет оказываться в дальнейшем, поскольку она не связана с этой конкретной проблемой", — отметил представитель администрации президента Южной Кореи.

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Что этому предшествовало?

Ранее Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных КНДР.

В Офисе Президента впоследствии опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.

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