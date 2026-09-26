Украина заранее предупредила Южную Корею о том, что Зеленский упомянет о передаче пленных из КНДР в речи в ООН, — СМИ
Киев заранее предупредил Сеул, что президент Украины Владимир Зеленский может упомянуть о передаче двух северокорейских военнопленных во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник из команды президента Южной Кореи, сообщает Korea JoongAng Daily, передает Цензор.НЕТ.
Предупреждение от украинской стороны
"Украинская сторона заранее сообщила нам об этом и просила о понимании. Нам было известно по дипломатическим каналам, что такая информация о репатриации северокорейских заключенных может быть включена в речь. Было непонятно, как именно это будет сформулировано", — сказал собеседник издания.
Позиция Сеула относительно конфиденциальности
По словам чиновника, Сеул объяснил Киеву свою позицию — что информацию о северокорейских солдатах, которых передадут в Южную Корею, не следует обнародовать, — поскольку страна "придерживается стратегии непубличного и максимально быстрого урегулирования ситуации".
"Что касается вопроса о северокорейских военных, взятых в плен в Украине, наше правительство последовательно заявляло, что мы будем урегулировать эту ситуацию в соответствии с волей этих людей, а также соответствующими внутренними законами, международным правом и гуманитарными принципами. Мы достигли взаимопонимания с Украиной относительно проведения этого процесса конфиденциально, без публичного огласки", — сказал чиновник.
Помощь Украине
Заявления Зеленского привели к тому, что ситуация "несколько отклонилась от прежнего взаимопонимания", пояснил чиновник.
В то же время переговоры министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена с Киевом о поддержке Украины являются отдельным вопросом.
"Такая поддержка оказывалась ранее и будет оказываться в дальнейшем, поскольку она не связана с этой конкретной проблемой", — отметил представитель администрации президента Южной Кореи.
Что этому предшествовало?
- Ранее Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных КНДР.
- В Офисе Президента впоследствии опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.
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Зєлю геть. Вибори
Корейці заздалегідь просили не казати, а ЗЄ все одно ********.