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Южная Корея требует извинений от Украины за разглашение информации о пленных из КНДР
Администрация президента Южной Кореи заявила, что Киев в одностороннем порядке обнародовал информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Администрация президента Южной Кореи заявила, что Киев в одностороннем порядке обнародовал информацию о передаче северокорейских военнопленных в Южную Корею, несмотря на якобы предварительную договоренность о сохранении конфиденциальности этого вопроса.
Администрация президента добавила, что дальнейшее отрицание Украиной существования какого-либо соглашения о конфиденциальности якобы не соответствует действительности.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
- В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею.
- Напомним, 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
- Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.
- В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.
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