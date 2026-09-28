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Новости Пленные военные КНДР
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Южная Корея требует извинений от Украины за разглашение информации о пленных из КНДР

Южная Корея требует от Украины объяснений в связи с разглашением данных о пленных из КНДР

Администрация президента Южной Кореи заявила, что Киев в одностороннем порядке обнародовал информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Администрация президента Южной Кореи заявила, что Киев в одностороннем порядке обнародовал информацию о передаче северокорейских военнопленных в Южную Корею, несмотря на якобы предварительную договоренность о сохранении конфиденциальности этого вопроса.

Администрация президента добавила, что дальнейшее отрицание Украиной существования какого-либо соглашения о конфиденциальности якобы не соответствует действительности.

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Что этому предшествовало?

  • Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
  • В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею.
  • Напомним, 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
  • Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.
  • В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.

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военнопленные (1341) КНДР (1329) Южная Корея (370)
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Топ комментарии
+32
Можливо Вовка і ні з ким не домовлявся, але є структури, які ці процеси проводять, і на їх рівні була домовленість про не розголошення. Але ж офіс президента заради піару готове на все, не вникаючи в деталі і не погоджуючи з іншими.
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28.09.2026 07:20 Ответить
+32
Розголошував Зеленський, а вибачатися буде Україна...?
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28.09.2026 07:28 Ответить
+24
Це щось нове в дипломатії. Південная Корея нічого поганого для України не зробила. Перерахуйте, можливо ми чогось не знаємо. Виходить, що проти України воює зелена свора. Це вони розмінували Чонгар, Чаплинку, Армянськ. Це вони відвели наші війська. Це вони знищили наші ракетні програми і ППО. Це вони замість Нідерландів віддали Цемаха росії. Це вони віддали на смерть більше 300 "Азовців". Це вони злили Лукашенку інформацію про "вагнерівців". Це вони покрали гроші, які із бюджету і з допомоги партнерів,що були виділені ще в минулому році на захисні споруди. Це вони влізли в плани проведення контрнаступу і розпорошили наші війська і дали ворогу знищити самі кращі підрозділи. Це вони завели в Курську область наші десантні підрозділи і дали можливість і кацапам і північнокорейцям їх там вбивати бомбами, ракетами... і нарешті - це вони возили "двушки" на росію.
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28.09.2026 07:58 Ответить

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