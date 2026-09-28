Південна Корея викликала посла України до МЗС після заяви Зеленського щодо полонених з КНДР
Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна після того, як Київ оголосив про передання двох північнокорейських військовополонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Yonhap із посиланням на заяву МЗС Південної Кореї.
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"У понеділок Міністерство закордонних справ викликало Андрія Вєшкіна, виконуючого обов’язки посла України в Південній Кореї, після того, як Київ повідомив про передачу двох північнокорейських військовополонених до Сеула. Перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн-Чжу довів до відома Вєшкіна тверду позицію Сеула з цього питання", — йдеться в заяві міністерства.
Зазначається, що Пак висловив "глибоке занепокоєння" з приводу заперечення Україною угоди про конфіденційність із Південною Кореєю, зазначивши, що "такі дії серйозно підривають взаємну довіру та негативно впливають на дружні відносини між двома країнами", повідомило МЗС країни.
У Сеулі закликали Україну надати офіційне пояснення та перепросити за свій крок, на що український посол відповів, що точно доповість Києву про позицію Сеула.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.
- У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї. 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.
- Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.
- В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.
- Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень.
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Якщо вони справді вважаєють чучхануте біосміття яке вбивало укаїнціів своїми громадянами, то ми взагалі не повинні були віддавати їх на дурняк - а вони мало того що ***** нам не продали для війни за ці 5 років так ще і вийобуються там.
Ну то наступного разу віддамо їх краще назад Пончику - їм скоро ще Сеул звільняти від клятих капіталістів. Подивимось як ваші БТС-ники побіжать проти них воювати.