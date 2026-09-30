Україна першою попросила Південну Корею не розповідати про полонених з КНДР, - розвідка Сеула

Розвідувальної служба Сеула повідомила, що Україна першою попросила зберегти в таємниці передачу двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї. Обидві країни з самого початку процесу передачі домовилися про збереження конфіденційності.

Про це на брифінгу повідомили південнокорейські депутати Юн Кун-йон і Ю Йон-ха, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

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Конфіденційність операції

"Із самого початку переговорів Україна просила дотримуватися суворої конфіденційності, посилаючись на побоювання щодо можливого впливу на майбутні переговори про обмін військовополоненими", — сказав журналістам Ю Йон-ха.

За його словами, невідомо, чи були домовленості про втаємниченість операції між лідерами обох держав. Однак розвідка Південної Кореї співпрацювала з Міністерством закордонних справ щодо їхньої передачі, виходячи зі спільної домовленості про те, що "це питання залишатиметься конфіденційним".

Політики додали, що самі двоє північнокорейських солдатів прибули до Південної Кореї в середині вересня. Серйозних проблем зі станом здоров'я в них не виявили.

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Що передувало?

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.

У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї. 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень.

28 серпня Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна.

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