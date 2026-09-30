УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13855 відвідувачів онлайн
Новини Полонені військові КНДР Суперечка України та Південної Кореї
3 119 58

Україна першою попросила Південну Корею не розповідати про полонених з КНДР, - розвідка Сеула

Один із полонених КНДР в Україні

Розвідувальної служба Сеула повідомила, що Україна першою попросила зберегти в таємниці передачу двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї. Обидві країни з самого початку процесу передачі домовилися про збереження конфіденційності.

Про це на брифінгу повідомили південнокорейські депутати Юн Кун-йон і Ю Йон-ха, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Конфіденційність операції

"Із самого початку переговорів Україна просила дотримуватися суворої конфіденційності, посилаючись на побоювання щодо можливого впливу на майбутні переговори про обмін військовополоненими", — сказав журналістам Ю Йон-ха.

За його словами, невідомо, чи були домовленості про втаємниченість операції між лідерами обох держав. Однак розвідка Південної Кореї співпрацювала з Міністерством закордонних справ щодо їхньої передачі, виходячи зі спільної домовленості про те, що "це питання залишатиметься конфіденційним".

Політики додали, що самі двоє північнокорейських солдатів прибули до Південної Кореї в середині вересня. Серйозних проблем зі станом здоров'я в них не виявили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південна Корея викликала посла України до МЗС після заяви Зеленського щодо полонених з КНДР

Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.
  • У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї. 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.
  • Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.
  • В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.
  • Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень.
  • 28 серпня Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленості на рівні президентів України та Південної Кореї про нерозголошення передачі полонених КНДР не було, - FT

Автор: 

військовополонені (1209) КНДР (1268) Південна Корея (390) зовнішня розвідка (507)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
треба було кореяків просто мінуснути де зловили зі зброєю в руках , та не було б цього тупого пі5ьожа
показати весь коментар
30.09.2026 16:38 Відповісти
+10
ну от де ще зєлічка не обісрався своїм словєсним поносом? талант, не пронюхаєш!! )) зараз в відмивання до біла задіють "арієль! досить половини дози порошку!" )))
показати весь коментар
30.09.2026 16:45 Відповісти
+9
от нахіба було теревенити за це увесь світ з трибуни оон?!
шоби шо?!!
а так посралися із Південною Кореєю, яка найбільше надала нам снарядів 155-мм, а також у якої є ******* ппо, арта, самоходки та найголовніше - найдешевші якісні реактивні двигуни для протиракет
показати весь коментар
30.09.2026 16:52 Відповісти

Завантаження...

 
 