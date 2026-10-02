Украина надеется урегулировать "дипломатическое недоразумение" с Южной Кореей по поводу пленных КНДР, — МИД

Украина рассчитывает в ближайшее время урегулировать спор с Южной Кореей по поводу передачи двух пленных военнослужащих КНДР.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как оценили ситуацию в МИД

Отвечая на вопрос о ситуации с Сеулом, глава МИД избежал слова "инцидент".

"Я бы не хотел называть это инцидентом. Скажем так, это дипломатическое недоразумение", — отметил Сибига.

По его словам, все эти дни он ежедневно лично общается с министром иностранных дел Южной Кореи. Отдельно о вызове украинского дипломата в корейский МИД Сибига не говорил.

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О дальнейшем сотрудничестве

Сибига подчеркнул, что Киев заинтересован в скорейшем урегулировании и дальнейшем сотрудничестве с Сеулом.

"Я очень хочу, чтобы в ближайшей перспективе эта ситуация была урегулирована, и мы над этим работаем. Для нас Южная Корея — это важная страна. И я очень надеюсь на динамику, продолжение и конкретные результаты, которых мы действительно с ними достигаем", — добавил глава МИД.

Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.

В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.

В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.

Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.

28 августа Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина.

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