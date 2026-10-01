Україна сподівається владнати "дипломатичне непорозуміння" із Південною Кореєю щодо полонених КНДР, - МЗС
Україна розраховує найближчим часом владнати суперечку із Південною Кореєю через передачу двох полонених військових КНДР.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як оцінили ситуацію у МЗС
Відповідаючи на запитання про ситуацію з Сеулом, глава МЗС уникнув слова "інцидент".
"Я б не хотів називати це інцидентом. Скажімо так, це дипломатичне непорозуміння", — зазначив Сибіга.
За його словами, усі ці дні він щодня особисто спілкується з міністром закордонних справ Південної Кореї. Окремо про виклик українського дипломата до корейського МЗС Сибіга не говорив.
Про подальшу співпрацю
Сибіга наголосив, що Київ зацікавлений у швидкому врегулюванні та подальшій співпраці з Сеулом.
"Я дуже хочу, щоб у короткій перспективі ця ситуація була вичерпана, і ми над цим працюємо. Для нас Південна Корея — це важлива країна. І я дуже сподіваюся на динаміку, продовження і конкретні результати, яких ми справді з ними досягаємо", — додав очільник МЗС.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.
- У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї. 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.
- Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.
- В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.
- Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень.
- 28 серпня Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна.
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