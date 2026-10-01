Україна сподівається владнати "дипломатичне непорозуміння" із Південною Кореєю щодо полонених КНДР, - МЗС

Україна розраховує найближчим часом владнати суперечку із Південною Кореєю через передачу двох полонених військових КНДР.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як оцінили ситуацію у МЗС

Відповідаючи на запитання про ситуацію з Сеулом, глава МЗС уникнув слова "інцидент".

"Я б не хотів називати це інцидентом. Скажімо так, це дипломатичне непорозуміння", — зазначив Сибіга.

За його словами, усі ці дні він щодня особисто спілкується з міністром закордонних справ Південної Кореї. Окремо про виклик українського дипломата до корейського МЗС Сибіга не говорив.

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Про подальшу співпрацю

Сибіга наголосив, що Київ зацікавлений у швидкому врегулюванні та подальшій співпраці з Сеулом.

"Я дуже хочу, щоб у короткій перспективі ця ситуація була вичерпана, і ми над цим працюємо. Для нас Південна Корея — це важлива країна. І я дуже сподіваюся на динаміку, продовження і конкретні результати, яких ми справді з ними досягаємо", — додав очільник МЗС.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.

У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї. 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень.

28 серпня Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна.

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