УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7607 відвідувачів онлайн
Новини Суперечка України та Південної Кореї
489 10

Україна сподівається владнати "дипломатичне непорозуміння" із Південною Кореєю щодо полонених КНДР, - МЗС

Сибіга про суперечку з Південною Кореєю через полонених КНДР

Україна розраховує найближчим часом владнати суперечку із Південною Кореєю через передачу двох полонених військових КНДР. 

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як оцінили ситуацію у МЗС

Відповідаючи на запитання про ситуацію з Сеулом, глава МЗС уникнув слова "інцидент".

"Я б не хотів називати це інцидентом. Скажімо так, це дипломатичне непорозуміння", — зазначив Сибіга.

За його словами, усі ці дні він щодня особисто спілкується з міністром закордонних справ Південної Кореї. Окремо про виклик українського дипломата до корейського МЗС Сибіга не говорив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна першою попросила Південну Корею не розповідати про полонених з КНДР, - розвідка Сеула

Про подальшу співпрацю

Сибіга наголосив, що Київ зацікавлений у швидкому врегулюванні та подальшій співпраці з Сеулом.

"Я дуже хочу, щоб у короткій перспективі ця ситуація була вичерпана, і ми над цим працюємо. Для нас Південна Корея — це важлива країна. І я дуже сподіваюся на динаміку, продовження і конкретні результати, яких ми справді з ними досягаємо", — додав очільник МЗС.

Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.
  • У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї. 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.
  • Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.
  • В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.
  • Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень.
  • 28 серпня Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна.

Читайте також: Домовленості на рівні президентів України та Південної Кореї про нерозголошення передачі полонених КНДР не було, - FT

Автор: 

КНДР (1269) МЗС (4263) Південна Корея (391) Сибіга Андрій (1171)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Спочатку створили "непорозуміння", а тепер будуть "героїчно вирішувати"... А спочатку думати, а потім триндіти, хоч хтось порадив "лідеру"?
показати весь коментар
02.10.2026 00:05 Відповісти
+2
.ОПа *********** раптом припинила клясти Польщу і вигадали чергову бздуру - Південну Корею! Аби відволікти безмозкі 73% від зрадливої діяльності оманського єшака і Ко.
показати весь коментар
02.10.2026 00:13 Відповісти
+1
А поставив би блазень главою МЗС Петра Порошенка, який ще в університеті навчався веденню закордонних справ, то і проколів таких не було б.
показати весь коментар
02.10.2026 00:05 Відповісти

Завантаження...

 
 