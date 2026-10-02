Українку затримали у Казахстані за запитом Росії: вона приїхала забрати онука, МЗС відреагувало

Фото: Аеропорт в Астані / Ілюстративне фото

1 жовтня в аеропорту столиці Казахстану Астани затримали громадянку України за поданням Росії на її екстрадицію. У Міністерстві закордонних справ України знають про цю ситуацію й попросили Казахстан не задовольняти запит РФ щодо українки, яка приїхала забрати онука.

Про це ввечері 2 жовтня повідомило Міністерство закордонних справ України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

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Реакція МЗС

"Українські консули запросили дозвіл на відвідання громадянки, яка наразі утримується в СІЗО, та отримали попередню згоду. Українські дипломати також перебувають на зв'язку з адвокатами потерпілої, надають необхідне сприяння. Розраховуємо на справедливий розгляд казахстанською стороною обставин ситуації та працюємо над захистом законних прав та інтересів затриманої громадянки України", — вказали у відомстві.

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Що сталося

Казахстанська влада затримала Любов Рожанську, яка приїхала забрати до України свого онука. У Росії її звинуватили у викраденні дитини, інформував DW 1 жовтня.

За даними адвокатів українки, онука Рожанської мали привезти до Астани з Росії. Ще у 2021 році мати хлопчика Алла Андрєєва вивезла його до Калінінградської області Росії, де живе родина її другого чоловіка-росіянина. У березні 2022 року Андрєєва подала заяву про відмову від українського громадянства для себе та дитини, а згодом отримала для обох російське громадянство.

В Україні суд розглядав справу за позовом батька хлопчика, який живе в Одесі. У березні 2025 року Верховний Суд визначив місцем проживання дитини з батьком. У липні 2026 року новий чоловік Андрєєвої Віталій Андрєєв і його батько В'ячеслав Андрєєв запропонували Рожанській передати хлопчика в родину в Україні.

Водночас у Росії ще з 2023 року проти неї порушили кримінальну справу за звинуваченням у замаху на викрадення дитини. Наприкінці серпня суд у Калінінграді видав постанову про обрання Рожанській запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і подав запит про її екстрадицію через ОДКБ. Сама жінка не знала про справу проти себе.

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Адвокат Олексій Прянішніков у коментарі журналістам Insider додав, що батько хлопчика — військовий української армії. З сином йому російський суд дозволяв бачитися лише очно в період літніх канікул на території Калінінградської області.

Крім того, за його словами, ще у 2023 році у Росії затримали двох громадян України, які вирушили через Литву до Калінінградської області, щоб забрати дитину. Їх також звинуватили у спробі викрадення дитини, а потім і в шпигунстві, а зрештою засудили до 15 та 16 років колонії. Рожанську, яка поїхала забрати дитину після повторних переговорів з росіянами, назвали "організаторкою" викрадення.

Затримання в Астані

Коли 1 жовтня вона прилетіла до Астани, куди також мали привезти її онука, її затримали під час проходження прикордонного контролю. Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі Астани, а протягом найближчих трьох днів має відбутися суд.

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