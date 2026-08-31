За кордоном мешкає близько 25 мільйонів українців, - голова Світового Конгресу Українців Ґрод

Близько 25 мільйонів українців зараз проживають за кордоном - це майже стільки ж, скільки й на території України.

Відповідну заяву зробив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, через війну та масштабні хвилі міграції українська діаспора у світі суттєво зросла. Разом з тим скоротилася кількість населення в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світове українство в межах кампанії Fight like a Ukrainian вже зібрало 110 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України.

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