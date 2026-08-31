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Новини Українці за кордоном
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За кордоном мешкає близько 25 мільйонів українців, - голова Світового Конгресу Українців Ґрод

За кордоном живуть 25 млн українців: заява СКУ

Близько 25 мільйонів українців зараз проживають за кордоном - це майже стільки ж, скільки й на території України.

Відповідну заяву зробив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, через війну та масштабні хвилі міграції українська діаспора у світі суттєво зросла. Разом з тим скоротилася кількість населення в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світове українство в межах кампанії Fight like a Ukrainian вже зібрало 110 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України.

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Автор: 

Україна (3436) населення (130) еміграція (71) Світовий Конґрес Українців (77) Грод Павло (18) війна в Україні (9106)
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Топ коментарі
+4
Це означає, що так і не була збудована держава, в якій хочеться жити простим людям. Поліція, суди і прокурори при любій владі жирують.
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31.08.2026 10:43 Відповісти
+2
Ну до них вже не дотягнуться. Прийдеться підіймати призовний вік до 65 років і мобілізувати жінок.
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31.08.2026 09:54 Відповісти
+2
За останніми соціологічними опитуваннями, близько 95% громадян України ідентифікують себе як етнічні українці. [https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajintsi-stali-menshe-identifikuvati-sebe-z-dvoma-chi-kilkoma-natsionalnostjami.html 1]

Офіційні та соціологічні дані
Останній перепис населення (2001 рік): Тоді етнічні українці становили 73,55% від загальної кількості населення України (37,5 мільйона осіб). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 1]
******* соціологічні дослідження: Через міграцію, зміни в самоідентифікації та відсутність нового загальнонаціонального перепису точних державних цифр у реальному часі немає. Проте дані соціологів (зокрема опитування https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajintsi-stali-menshe-identifikuvati-sebe-z-dvoma-chi-kilkoma-natsionalnostjami.html Дзеркала тижня) показують, що серед нинішніх громадян України приблизно 95% вважають своєю національністю українську, близько 2% - російську, ще 2% - інші етноси. [https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajintsi-stali-menshe-identifikuvati-sebe-z-dvoma-chi-kilkoma-natsionalnostjami.html 1]
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31.08.2026 10:02 Відповісти

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