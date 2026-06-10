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Новини Військова допомога Україні
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Українська діаспора вже зібрала 110 млн доларів для ЗСУ

Діаспора долучається до допомоги для ЗСУ

Світове українство в межах кампанії Fight like a Ukrainian вже зібрало 110 млн доларів на підтримку Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю президента Світового конгресу українців Павла Ґрода "Укрінформу".

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Потрібно постійно нагадувати світу про війну

За словами Ґрода, попри наявність бажання та можливостей допомагати, інтерес до подій в Україні за кордоном поступово знижується. Частина людей вважає, що активні бойові дії вже припинилися.

Він наголосив, що саме тому українські громади за межами країни мають постійно інформувати світ про реальну ситуацію.

"Я скажу, що бажання є, спроможність допомагати є. Лише менше чують, що саме відбувається в Україні, дехто вже думає, що у нас усе затихло, тому дуже важливо, щоб ми, як провідники українських громад, постійно нагадували, розказували", — зазначив Ґрод.

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Донати стають складнішими, але кампанія триває

Президент Світового конгресу українців підкреслив важливість участі військових у Саміті світового українства, який відбувся в Берні. За його словами, саме представники ЗСУ можуть найкраще донести правдиву інформацію про війну.

Він додав, що кампанія Fight like a Ukrainian, яка фінансується з проєкту Unite with Ukraine, продовжує збір коштів. Станом на зараз вдалося акумулювати 110 млн доларів, за які закуплено обладнання для української армії.

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Водночас Ґрод визнав, що збирати кошти стає складніше. Саме тому організація пропонує перейти до системи регулярних автоматичних внесків.

Йдеться про щомісячні донати у розмірі від 10 до 100 євро, що дозволяє прогнозувати обсяги допомоги та планувати закупівлі для війська. За його словами, така модель дає можливість працювати більш стабільно та брати на себе конкретні зобов’язання.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала 236 мільйонів євро від Світового банку на соцвиплати та пенсії.

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Автор: 

діаспора (203) допомога (9197) Світовий Конґрес Українців (77)
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RFI
Якщо на початку повномасштабного вторгнення до Німеччини переважно прибували українки з дітьми, то останнім часом ситуація різко змінилася.
У Німеччині значно побільшало українських чоловіків призовного віку.
Як повідомило Федеральне відомство, станом на 30 травня в Німеччині перебували 1 348 258 українських біженців. Серед них - 355 745 чоловіків віком від 18 до 63 років.
У відомстві головною причиною називають пом'якшення правил виїзду з України для чоловіків від 18 до 22 років.
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10.06.2026 20:26 Відповісти
ЄС загалом підтримали обмеження доступу до тимчасового захисту для українських чоловіків.
«Для нас важливо забезпечити захист українцям, але водночас війну потрібно вести та виграти.
Для цього важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали», - заявив міністр міграції Швеції Йоган Форсселл.
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10.06.2026 20:28 Відповісти
До березня 28 року нехай ніхто і не згадує про чоловіків у Німетчині - закон є закон. Цеж не мелочь по карманам на ринку тирить.
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10.06.2026 22:02 Відповісти
і ці гроші, в повному об'ємі повинні потрапити до зсу!!!!!
не до притули! не до стерненка! не до армії білецького! а саме до зсу!!!
краще до дшв!!!!
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10.06.2026 20:27 Відповісти
Кабміндічі, зеленський, стефанчуки, єрмак з татаровим і аброхамія, глибоко зтурбовані!!!
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10.06.2026 21:19 Відповісти
Цього вистачить лише на одного Міндіча та п'ятьох "двушок" на маскву.
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10.06.2026 20:31 Відповісти
не дай Бог ці гроші потраплять до притул стерненків і чмутів або найгірше до єрмакозела, тільки товарами тільки самому купувати інакше все розкрадуть нах
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10.06.2026 20:35 Відповісти
Браво!!! Нема що додати)))
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10.06.2026 20:46 Відповісти
А голобородько с ермаком,миндичем,галущенком навпаки із країни вивозять гроші мільярдами,та ще двушку на москву відправляють
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10.06.2026 21:49 Відповісти
 
 