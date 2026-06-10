Українська діаспора вже зібрала 110 млн доларів для ЗСУ

Світове українство в межах кампанії Fight like a Ukrainian вже зібрало 110 млн доларів на підтримку Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю президента Світового конгресу українців Павла Ґрода "Укрінформу".

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Потрібно постійно нагадувати світу про війну

За словами Ґрода, попри наявність бажання та можливостей допомагати, інтерес до подій в Україні за кордоном поступово знижується. Частина людей вважає, що активні бойові дії вже припинилися.

Він наголосив, що саме тому українські громади за межами країни мають постійно інформувати світ про реальну ситуацію.

"Я скажу, що бажання є, спроможність допомагати є. Лише менше чують, що саме відбувається в Україні, дехто вже думає, що у нас усе затихло, тому дуже важливо, щоб ми, як провідники українських громад, постійно нагадували, розказували", — зазначив Ґрод.

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Донати стають складнішими, але кампанія триває

Президент Світового конгресу українців підкреслив важливість участі військових у Саміті світового українства, який відбувся в Берні. За його словами, саме представники ЗСУ можуть найкраще донести правдиву інформацію про війну.

Він додав, що кампанія Fight like a Ukrainian, яка фінансується з проєкту Unite with Ukraine, продовжує збір коштів. Станом на зараз вдалося акумулювати 110 млн доларів, за які закуплено обладнання для української армії.

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Водночас Ґрод визнав, що збирати кошти стає складніше. Саме тому організація пропонує перейти до системи регулярних автоматичних внесків.

Йдеться про щомісячні донати у розмірі від 10 до 100 євро, що дозволяє прогнозувати обсяги допомоги та планувати закупівлі для війська. За його словами, така модель дає можливість працювати більш стабільно та брати на себе конкретні зобов’язання.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала 236 мільйонів євро від Світового банку на соцвиплати та пенсії.

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