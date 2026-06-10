Украинская диаспора уже собрала 110 млн долларов для ВСУ
Украинская диаспора в рамках кампании Fight like a Ukrainian уже собрала 110 млн долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода для "Укрінформ".
Нужно постоянно напоминать миру о войне
По словам Грода, несмотря на наличие желания и возможностей помогать, интерес к событиям в Украине за рубежом постепенно снижается. Часть людей считает, что активные боевые действия уже прекратились.
Он подчеркнул, что именно поэтому украинские громады за пределами страны должны постоянно информировать мир о реальной ситуации.
"Я скажу, что желание есть, способность помогать есть. Просто меньше слышат, что именно происходит в Украине, некоторые уже думают, что у нас все утихло, поэтому очень важно, чтобы мы, как лидеры украинских общин, постоянно напоминали, рассказывали", - отметил Грод.
Пожертвования становятся труднее, но кампания продолжается
Президент Всемирного конгресса украинцев подчеркнул важность участия военных в Саммите мирового украинства, который состоялся в Берне. По его словам, именно представители ВСУ могут лучше всего донести правдивую информацию о войне.
Он добавил, что кампания Fight like a Ukrainian, финансируемая проектом Unite with Ukraine, продолжает сбор средств. На данный момент удалось собрать 110 млн долларов, на которые закуплено оборудование для украинской армии.
В то же время Грод признал, что собирать средства становится сложнее. Именно поэтому организация предлагает перейти к системе регулярных автоматических взносов.
Речь идет о ежемесячных пожертвованиях в размере от 10 до 100 евро, что позволяет прогнозировать объемы помощи и планировать закупки для войска. По его словам, такая модель дает возможность работать более стабильно и брать на себя конкретные обязательства.
Ранее сообщалось, что Украина получила 236 миллионов евро от Всемирного банка на соцвыплаты и пенсии.
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Якщо на початку повномасштабного вторгнення до Німеччини переважно прибували українки з дітьми, то останнім часом ситуація різко змінилася.
У Німеччині значно побільшало українських чоловіків призовного віку.
Як повідомило Федеральне відомство, станом на 30 травня в Німеччині перебували 1 348 258 українських біженців. Серед них - 355 745 чоловіків віком від 18 до 63 років.
У відомстві головною причиною називають пом'якшення правил виїзду з України для чоловіків від 18 до 22 років.
«Для нас важливо забезпечити захист українцям, але водночас війну потрібно вести та виграти.
Для цього важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали», - заявив міністр міграції Швеції Йоган Форсселл.
не до притули! не до стерненка! не до армії білецького! а саме до зсу!!!
краще до дшв!!!!