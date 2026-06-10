Украинская диаспора уже собрала 110 млн долларов для ВСУ

Украинская диаспора в рамках кампании Fight like a Ukrainian уже собрала 110 млн долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода для "Укрінформ".

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Нужно постоянно напоминать миру о войне

По словам Грода, несмотря на наличие желания и возможностей помогать, интерес к событиям в Украине за рубежом постепенно снижается. Часть людей считает, что активные боевые действия уже прекратились.

Он подчеркнул, что именно поэтому украинские громады за пределами страны должны постоянно информировать мир о реальной ситуации.

"Я скажу, что желание есть, способность помогать есть. Просто меньше слышат, что именно происходит в Украине, некоторые уже думают, что у нас все утихло, поэтому очень важно, чтобы мы, как лидеры украинских общин, постоянно напоминали, рассказывали", - отметил Грод.

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Пожертвования становятся труднее, но кампания продолжается

Президент Всемирного конгресса украинцев подчеркнул важность участия военных в Саммите мирового украинства, который состоялся в Берне. По его словам, именно представители ВСУ могут лучше всего донести правдивую информацию о войне.

Он добавил, что кампания Fight like a Ukrainian, финансируемая проектом Unite with Ukraine, продолжает сбор средств. На данный момент удалось собрать 110 млн долларов, на которые закуплено оборудование для украинской армии.

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В то же время Грод признал, что собирать средства становится сложнее. Именно поэтому организация предлагает перейти к системе регулярных автоматических взносов.

Речь идет о ежемесячных пожертвованиях в размере от 10 до 100 евро, что позволяет прогнозировать объемы помощи и планировать закупки для войска. По его словам, такая модель дает возможность работать более стабильно и брать на себя конкретные обязательства.

Ранее сообщалось, что Украина получила 236 миллионов евро от Всемирного банка на соцвыплаты и пенсии.

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