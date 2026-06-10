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Новости Военная помощь Украине
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Украинская диаспора уже собрала 110 млн долларов для ВСУ

Диаспора присоединяется к помощи для ВСУ

Украинская диаспора в рамках кампании Fight like a Ukrainian уже собрала 110 млн долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода для "Укрінформ".

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Нужно постоянно напоминать миру о войне

По словам Грода, несмотря на наличие желания и возможностей помогать, интерес к событиям в Украине за рубежом постепенно снижается. Часть людей считает, что активные боевые действия уже прекратились.

Он подчеркнул, что именно поэтому украинские громады за пределами страны должны постоянно информировать мир о реальной ситуации.

"Я скажу, что желание есть, способность помогать есть. Просто меньше слышат, что именно происходит в Украине, некоторые уже думают, что у нас все утихло, поэтому очень важно, чтобы мы, как лидеры украинских общин, постоянно напоминали, рассказывали", - отметил Грод.

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Пожертвования становятся труднее, но кампания продолжается

Президент Всемирного конгресса украинцев подчеркнул важность участия военных в Саммите мирового украинства, который состоялся в Берне. По его словам, именно представители ВСУ могут лучше всего донести правдивую информацию о войне.

Он добавил, что кампания Fight like a Ukrainian, финансируемая проектом Unite with Ukraine, продолжает сбор средств. На данный момент удалось собрать 110 млн долларов, на которые закуплено оборудование для украинской армии.

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В то же время Грод признал, что собирать средства становится сложнее. Именно поэтому организация предлагает перейти к системе регулярных автоматических взносов.

Речь идет о ежемесячных пожертвованиях в размере от 10 до 100 евро, что позволяет прогнозировать объемы помощи и планировать закупки для войска. По его словам, такая модель дает возможность работать более стабильно и брать на себя конкретные обязательства.

Ранее сообщалось, что Украина получила 236 миллионов евро от Всемирного банка на соцвыплаты и пенсии.

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Автор: 

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RFI
Якщо на початку повномасштабного вторгнення до Німеччини переважно прибували українки з дітьми, то останнім часом ситуація різко змінилася.
У Німеччині значно побільшало українських чоловіків призовного віку.
Як повідомило Федеральне відомство, станом на 30 травня в Німеччині перебували 1 348 258 українських біженців. Серед них - 355 745 чоловіків віком від 18 до 63 років.
У відомстві головною причиною називають пом'якшення правил виїзду з України для чоловіків від 18 до 22 років.
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10.06.2026 20:26 Ответить
ЄС загалом підтримали обмеження доступу до тимчасового захисту для українських чоловіків.
«Для нас важливо забезпечити захист українцям, але водночас війну потрібно вести та виграти.
Для цього важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали», - заявив міністр міграції Швеції Йоган Форсселл.
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10.06.2026 20:28 Ответить
і ці гроші, в повному об'ємі повинні потрапити до зсу!!!!!
не до притули! не до стерненка! не до армії білецького! а саме до зсу!!!
краще до дшв!!!!
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10.06.2026 20:27 Ответить
Кабміндічі, зеленський, стефанчуки, єрмак з татаровим і аброхамія, глибоко зтурбовані!!!
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10.06.2026 21:19 Ответить
Цього вистачить лише на одного Міндіча та п'ятьох "двушок" на маскву.
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10.06.2026 20:31 Ответить
не дай Бог ці гроші потраплять до притул стерненків і чмутів або найгірше до єрмакозела, тільки товарами тільки самому купувати інакше все розкрадуть нах
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10.06.2026 20:35 Ответить
Браво!!! Нема що додати)))
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10.06.2026 20:46 Ответить
 
 