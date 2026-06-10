В парламенте Португалии обсудили помощь ВСУ и отдых детей украинских героев

В парламенте Португалии обсудили поддержку Украины, помощь Вооруженным силам и отдых детей украинских героев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Общества украинок Португалии Наталья Варга. Встреча состоялась при участии председателя Союза украинцев Португалии Павла Садохи и министра по делам парламента Португальской Республики Карлуша Абреу Аморима.

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Какие вопросы обсудили

Во время беседы стороны затронули вопрос поддержки Украины и украинской общины в Португалии.

В частности, речь шла о возможности организации логистики рыболовных сетей для нужд украинских военных.

Также участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество между украинской общиной и португальскими властями.

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Отдых для детей Героев

Отдельное внимание уделили проекту "Дети Героев – согретые солнцем и любовью 2".

В его рамках группа украинских детей будет находиться в Португалии с 27 июля по 8 августа.

Кроме того, стороны обсудили возможность организовать для детей посещение парламента Португалии.

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