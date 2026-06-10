У парламенті Португалії обговорили допомогу ЗСУ та відпочинок дітей українських Героїв
У парламенті Португалії обговорили підтримку України, допомогу Збройним силам та відпочинок дітей українських Героїв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Товариства українок Португалії Наталія Варга. Зустріч відбулася за участю голови Спілки українців Португалії Павла Садохи та міністра у справах парламенту Португальської Республіки Карлуша Абреу Аморіма.
Які питання обговорили
Під час розмови сторони порушили питання підтримки України та української громади в Португалії.
Зокрема, йшлося про можливість організації логістики рибальських сіток для потреб українських військових.
Також учасники зустрічі обговорили подальшу співпрацю між українською громадою та португальською владою.
Відпочинок для дітей Героїв
Окрему увагу приділили проєкту "Діти Героїв – зігріті сонцем і любов’ю 2".
У його межах група українських дітей перебуватиме в Португалії з 27 липня по 8 серпня.
Крім того, сторони обговорили можливість організувати для дітей відвідування парламенту Португалії.
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