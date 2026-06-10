У парламенті Португалії обговорили допомогу ЗСУ та відпочинок дітей українських Героїв

У парламенті Португалії обговорили підтримку України, допомогу Збройним силам та відпочинок дітей українських Героїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Товариства українок Португалії Наталія Варга. Зустріч відбулася за участю голови Спілки українців Португалії Павла Садохи та міністра у справах парламенту Португальської Республіки Карлуша Абреу Аморіма.

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Які питання обговорили

Під час розмови сторони порушили питання підтримки України та української громади в Португалії.

Зокрема, йшлося про можливість організації логістики рибальських сіток для потреб українських військових.

Також учасники зустрічі обговорили подальшу співпрацю між українською громадою та португальською владою.

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Відпочинок для дітей Героїв

Окрему увагу приділили проєкту "Діти Героїв – зігріті сонцем і любов’ю 2".

У його межах група українських дітей перебуватиме в Португалії з 27 липня по 8 серпня.

Крім того, сторони обговорили можливість організувати для дітей відвідування парламенту Португалії.

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