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За рубежом проживает около 25 миллионов украинцев, - председатель Всемирного конгресса украинцев Грод
Около 25 миллионов украинцев в настоящее время проживают за рубежом - это почти столько же, сколько и на территории Украины.
Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, сообщает Цензор.НЕТ.
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По его словам, из-за войны и масштабных волн миграции украинская диаспора в мире существенно выросла. Вместе с тем сократилось население Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, чтоукраинская диаспора в рамках кампании Fight like a Ukrainian уже собрала 110 миллионов долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.
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Офіційні та соціологічні дані
Останній перепис населення (2001 рік): Тоді етнічні українці становили 73,55% від загальної кількості населення України (37,5 мільйона осіб). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 1]
******* соціологічні дослідження: Через міграцію, зміни в самоідентифікації та відсутність нового загальнонаціонального перепису точних державних цифр у реальному часі немає. Проте дані соціологів (зокрема опитування https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajintsi-stali-menshe-identifikuvati-sebe-z-dvoma-chi-kilkoma-natsionalnostjami.html Дзеркала тижня) показують, що серед нинішніх громадян України приблизно 95% вважають своєю національністю українську, близько 2% - російську, ще 2% - інші етноси. [https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajintsi-stali-menshe-identifikuvati-sebe-z-dvoma-chi-kilkoma-natsionalnostjami.html 1]