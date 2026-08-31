За рубежом проживает около 25 миллионов украинцев, - председатель Всемирного конгресса украинцев Грод

Около 25 миллионов украинцев в настоящее время проживают за рубежом - это почти столько же, сколько и на территории Украины.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, из-за войны и масштабных волн миграции украинская диаспора в мире существенно выросла. Вместе с тем сократилось население Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, чтоукраинская диаспора в рамках кампании Fight like a Ukrainian уже собрала 110 миллионов долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.

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