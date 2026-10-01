Викрали ветерана заради $75 000: поліція затримала організатора злочину. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили групу осіб, які силоміць утримували 53-річного киянина в так званому "реабілітаційному центрі" на Київщині, щоб обікрасти його квартиру.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як повідомили в поліції, розслідування розпочалося після звернення самого потерпілого - ветерана, який повідомив про зникнення з його помешкання значної суми коштів та документів.

На початку вересня поблизу будинку потерпілого троє чоловіків та жінка зробили йому ін’єкцію невідомої речовини, заштовхали в автомобіль і вивезли до закладу на Київщині, де утримували понад тиждень.

Організатором виявився 52-річний знайомий ветерана, раніше судимий за шахрайство, який знав про статки чоловіка. Заволодівши ключами потерпілого, організатор разом із 19-річною донькою проник до його квартири та викрав 75 тисяч доларів і документи.

Під час обшуку в "реабілітаційному центрі" поліцейські виявили понад 40 осіб, частина з яких також заявила про утримання проти їхньої волі. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Злочин розслідується за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури:

Організатора та його доньку затримано й повідомлено про підозру. Суд уже відправив організатора під варту. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Двом співучасникам викрадення (віком 22 та 33 роки) повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають, поліція встановлює інших причетних до злочину осіб.









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