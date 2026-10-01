Викрали ветерана заради $75 000: поліція затримала організатора злочину. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили групу осіб, які силоміць утримували 53-річного киянина в так званому "реабілітаційному центрі" на Київщині, щоб обікрасти його квартиру.
Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як повідомили в поліції, розслідування розпочалося після звернення самого потерпілого - ветерана, який повідомив про зникнення з його помешкання значної суми коштів та документів.
На початку вересня поблизу будинку потерпілого троє чоловіків та жінка зробили йому ін’єкцію невідомої речовини, заштовхали в автомобіль і вивезли до закладу на Київщині, де утримували понад тиждень.
Організатором виявився 52-річний знайомий ветерана, раніше судимий за шахрайство, який знав про статки чоловіка. Заволодівши ключами потерпілого, організатор разом із 19-річною донькою проник до його квартири та викрав 75 тисяч доларів і документи.
Під час обшуку в "реабілітаційному центрі" поліцейські виявили понад 40 осіб, частина з яких також заявила про утримання проти їхньої волі. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Злочин розслідується за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури:
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Організатора та його доньку затримано й повідомлено про підозру. Суд уже відправив організатора під варту. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.
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Двом співучасникам викрадення (віком 22 та 33 роки) повідомлено про підозру.
Слідчі дії тривають, поліція встановлює інших причетних до злочину осіб.
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