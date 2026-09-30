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Новини Затримання за вбивство Стрілянина в Одесі
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Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили на дорозі в Одесі: затримано підозрюваного. ВІДЕО+ФОТО

Вранці, 30 вересня, на Люстдорфській дорозі в Одесі виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Поліцейські Управління патрульної поліції під час патрулювання району на проїжджій частині, поруч із автомобілем Chevrolet, виявили тіло, ймовірно, водія цього транспортного засобу з вогнепальними пораненнями.

Також на місці патрульні затримали водія автівки ЗАЗ Таврія, який намагався втекти. Наразі з ним проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини злочину, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Стрілянина в Одесі: тіло чоловіка виявили на дорозі
Стрілянина в Одесі: тіло чоловіка виявили на дорозі

За даними місцевого видання "Думська", перед стріляниною на пішохідному переході виник конфлікт. Чоловік, який їхав на "Таврії", дістав вогнепальну зброю та застрелив іншого водія.

У мережі опублікований відеозапис на якому зафільмоване місце події та тіло убитого чоловіка.

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Автор: 

Одеса (5195) Одеська область (4254) Нацполіція (15874) стрілянина (2018) вбивство (3404) Одеський район (812)
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