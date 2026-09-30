Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили на дорозі в Одесі: затримано підозрюваного. ВІДЕО+ФОТО

Вранці, 30 вересня, на Люстдорфській дорозі в Одесі виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Поліцейські Управління патрульної поліції під час патрулювання району на проїжджій частині, поруч із автомобілем Chevrolet, виявили тіло, ймовірно, водія цього транспортного засобу з вогнепальними пораненнями.

Також на місці патрульні затримали водія автівки ЗАЗ Таврія, який намагався втекти. Наразі з ним проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини злочину, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.





За даними місцевого видання "Думська", перед стріляниною на пішохідному переході виник конфлікт. Чоловік, який їхав на "Таврії", дістав вогнепальну зброю та застрелив іншого водія.

У мережі опублікований відеозапис на якому зафільмоване місце події та тіло убитого чоловіка.

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