Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на дороге в Одессе: задержан подозреваемый. ВИДЕО+ФОТО

Утром 30 сентября на Люстдорфской дороге в Одессе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сотрудники Управления патрульной полиции во время патрулирования района на проезжей части, рядом с автомобилем Chevrolet, обнаружили тело, вероятно, водителя этого транспортного средства с огнестрельными ранениями.

Также на месте патрульные задержали водителя автомобиля ЗАЗ "Таврия", который пытался скрыться. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия", — говорится в сообщении.

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В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.





По данным местного издания "Думская", перед стрельбой на пешеходном переходе возник конфликт. Мужчина, ехавший на "Таврии", достал огнестрельное оружие и застрелил другого водителя.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено место происшествия и тело убитого мужчины.

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