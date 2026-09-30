Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на дороге в Одессе: задержан подозреваемый. ВИДЕО+ФОТО
Утром 30 сентября на Люстдорфской дороге в Одессе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сотрудники Управления патрульной полиции во время патрулирования района на проезжей части, рядом с автомобилем Chevrolet, обнаружили тело, вероятно, водителя этого транспортного средства с огнестрельными ранениями.
Также на месте патрульные задержали водителя автомобиля ЗАЗ "Таврия", который пытался скрыться. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия", — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
По данным местного издания "Думская", перед стрельбой на пешеходном переходе возник конфликт. Мужчина, ехавший на "Таврии", достал огнестрельное оружие и застрелил другого водителя.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено место происшествия и тело убитого мужчины.
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