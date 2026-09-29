Женщину в Борисполе подозревают в убийстве новорожденного ребенка: она выбросила младенца с балкона 6-го этажа, — полиция
В Борисполе Киевской области 29-летней женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве новорожденной дочери, которая скончалась после падения с шестого этажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Telegram.
Младенца выписали из больницы в тот же день
По данным полиции, 3 сентября женщина родила в больнице живого ребенка. Впоследствии мать с младенцем выписали, после чего семья вернулась домой.
Мужчина поехал в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, чтобы зарегистрировать родившуюся дочь. Женщина осталась в квартире одна с ребенком.
Ребенок скончался после падения с балкона
По данным следствия, после того как мужчина покинул квартиру, женщина вышла на балкон и выбросила новорожденную дочь с шестого этажа.
Вследствие падения девочка получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.
Следователи под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка сразу после родов по статье 117 Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается. За содеянное женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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