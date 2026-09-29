Из ВОТ Херсонщины вернули еще 14 детей: всего с начала года уже 204

Из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 14 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Еще 14 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области", — говорится в сообщении.

4 мальчика и 10 девочек

Среди них 4 мальчика и 10 девочек в возрасте от 6 до 17 лет. Также вернули одного совершеннолетнего из числа детей, лишенных родительской опеки.

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Все они преодолевали сложные испытания, находясь под давлением оккупационного режима.

Среди них — шестнадцатилетний парень, которого российские захватчики заставляли становиться на воинский учет.

Семнадцатилетняя девушка, которая стремилась получить украинское образование, несмотря на риски и контроль врага.

Десятилетняя девочка, которая мечтала вернуться домой и делала все возможное, чтобы оказаться в безопасности.

Спасти детей удалось в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и благодаря сотрудничеству с благотворительной организацией "Save Ukraine".



Сейчас все дети и их родные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

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С начала года вернули 204 детей из ВОТ Херсонщины

Всего с начала года на подконтрольную Украине территорию из ВОТ Херсонской области уже удалось вернуть 204 детей.



"Благодарю команду "Save Ukraine", Офис Президента Украины, уполномоченные органы и все партнерские организации за борьбу за каждого нашего гражданина", — отметил Прокудин.

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