З ТОТ Херсонщини повернули ще 14 дітей: загалом від початку року вже 204
З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 14 дітей віком від 6 до 17 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ще 14 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини", - ідеться в повідомленні.
4 хлопчики та 10 дівчат
Серед них 4 хлопчики та 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Також повернули одну повнолітню особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.
Всі вони долали складні випробування, перебуваючи під тиском окупаційного режиму.
- Серед них — шістнадцятирічний хлопець, якого російські загарбники змушували ставати на військовий облік.
- Сімнадцятирічна дівчина, яка прагнула здобувати українську освіту попри ризики та контроль ворога.
- Десятирічна дівчинка, котра мріяла повернутися додому і робила все можливе, аби опинитися в безпеці.
Врятувати дітей вдалося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та завдяки співпраці з благодійною організацією "Save Ukraine".
Зараз усі діти та їхні рідні перебувають у безпеці, їм надають необхідну допомогу.
Від початку року повернули 204 дітей з ТОТ Херсонщини
Загалом від початку року на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонської області вже вдалося повернути 204 дитини.
"Дякую команді "Save Ukraine", Офісу Президента України, уповноваженим органам та всім партнерським організаціям за боротьбу за кожного нашого громадянина", - зауважив Прокудін.
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