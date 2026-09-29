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Новини Повернення дітей з окупації
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З ТОТ Херсонщини повернули ще 14 дітей: загалом від початку року вже 204

повернення дітей

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 14 дітей віком від 6 до 17 років. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Ще 14 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини", - ідеться в повідомленні.

4 хлопчики та 10 дівчат

Серед них 4 хлопчики та 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Також повернули одну повнолітню особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Всі вони долали складні випробування, перебуваючи під тиском окупаційного режиму.

  • Серед них — шістнадцятирічний хлопець, якого російські загарбники змушували ставати на військовий облік.
  • Сімнадцятирічна дівчина, яка прагнула здобувати українську освіту попри ризики та контроль ворога.
  • Десятирічна дівчинка, котра мріяла повернутися додому і робила все можливе, аби опинитися в безпеці.

Врятувати дітей вдалося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та завдяки співпраці з благодійною організацією "Save Ukraine".

Зараз усі діти та їхні рідні перебувають у безпеці, їм надають необхідну допомогу.

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Від початку року повернули 204 дітей з  ТОТ Херсонщини

Загалом від початку року на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонської області вже вдалося повернути 204 дитини.

"Дякую команді "Save Ukraine", Офісу Президента України, уповноваженим органам та всім партнерським організаціям за боротьбу за кожного нашого громадянина", - зауважив Прокудін.

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Автор: 

діти (5791) Херсонська область (6991)
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