З ТОТ Херсонщини повернули ще 14 дітей: загалом від початку року вже 204

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 14 дітей віком від 6 до 17 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Ще 14 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини", - ідеться в повідомленні.

4 хлопчики та 10 дівчат

Серед них 4 хлопчики та 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Також повернули одну повнолітню особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Всі вони долали складні випробування, перебуваючи під тиском окупаційного режиму.

Серед них — шістнадцятирічний хлопець, якого російські загарбники змушували ставати на військовий облік.

Сімнадцятирічна дівчина, яка прагнула здобувати українську освіту попри ризики та контроль ворога.

Десятирічна дівчинка, котра мріяла повернутися додому і робила все можливе, аби опинитися в безпеці.

Врятувати дітей вдалося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та завдяки співпраці з благодійною організацією "Save Ukraine".



Зараз усі діти та їхні рідні перебувають у безпеці, їм надають необхідну допомогу.

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Від початку року повернули 204 дітей з ТОТ Херсонщини

Загалом від початку року на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонської області вже вдалося повернути 204 дитини.



"Дякую команді "Save Ukraine", Офісу Президента України, уповноваженим органам та всім партнерським організаціям за боротьбу за кожного нашого громадянина", - зауважив Прокудін.

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