Окупанти одягають українських школярів у форму Росгвардії на Херсонщині, наражаючи дітей на небезпеку, - ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни продовжують мілітаризацію українських дітей. У Скадовській школі №1 учням кадетського класу передали форму, стилізовану під одяг Росгвардії, через що цивільні школярі зовні можуть бути схожими на представників російських силових структур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр національного спротиву.

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За інформацією ЦНС, кадетський клас у навчальному закладі перебуває під патронатом Росгвардії. Відтепер діти носитимуть одяг, максимально наближений до форми російських силовиків, та перебуватимуть поруч із військовими й представниками окупаційних структур.

У Центрі наголошують, що йдеться не лише про мілітаризацію українських дітей. Подібний одяг в умовах окупації та бойових дій може ускладнювати візуальне розрізнення цивільних школярів і російських силовиків.

"Це не просто мілітаризація дітей – така форма може ускладнювати відрізнення цивільних школярів від російських силовиків в умовах окупації та бойових дій", – зазначили у ЦНС.

Таким чином, за оцінкою Центру національного спротиву, окупаційна влада створює для українських дітей додаткові ризики, втягуючи їх у російське військове середовище.

У ЦНС також заявили, що присутність дітей поруч із російськими військовими та представниками окупаційних структур створює ситуації, за яких російські сили можуть фактично прикриватися присутністю цивільних.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни залучають школярів до забезпечення армії РФ – від плетіння маскувальних сіток і підготовки провізії до паяння дронів.

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