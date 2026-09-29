Оккупанты одевают украинских школьников в форму Росгвардии в Херсонской области, подвергая детей опасности, - ЦНС

На временно оккупированной Херсонщине россияне продолжают милитаризацию украинских детей. В Скадовской школе № 1 ученикам кадетского класса выдали форму, стилизованную под форму Росгвардии, из-за чего гражданские школьники внешне могут напоминать представителей российских силовых структур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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По информации ЦНС, кадетский класс в учебном заведении находится под патронатом Росгвардии. Отныне дети будут носить одежду, максимально приближенную к форме российских силовиков, и находиться рядом с военными и представителями оккупационных структур.

В Центре подчеркивают, что речь идет не только о милитаризации украинских детей. Подобная одежда в условиях оккупации и боевых действий может затруднять визуальное различение гражданских школьников и российских силовиков.

"Это не просто милитаризация детей — такая форма может затруднять отличие гражданских школьников от российских силовиков в условиях оккупации и боевых действий", — отметили в ЦНС.

Таким образом, по оценке Центра национального сопротивления, оккупационные власти создают для украинских детей дополнительные риски, втягивая их в российскую военную среду.

В ЦНС также заявили, что присутствие детей рядом с российскими военными и представителями оккупационных структур создает ситуации, при которых российские силы могут фактически прикрываться присутствием гражданских лиц.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, на временно оккупированной Херсонщине россияне привлекают школьников к обеспечению армии РФ — от плетения маскировочных сеток и подготовки провизии до пайки дронов.

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