Оккупанты планируют привлекать школьников в Херсонской области к обеспечению армии РФ - от плетения сетей до пайки дронов, - ЦНС

На временно оккупированной части Херсонской области российская оккупационная администрация разрабатывает программы трудоустройства школьников, в рамках которых подростков могут привлекать к работам по обеспечению армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным ЦНС, оккупационные власти объясняют введение таких программ необходимостью как можно раньше привлекать детей к труду. Речь идет о трудоустройстве подростков еще во время учебы.

Среди работ, к которым могут привлекать школьников, Центр называет плетение маскировочных сеток и сортировку провизии. Также подростков могут использовать для пошива снаряжения и пайки дронов.

В ЦНС отмечают, что подобные случаи привлечения школьников к обеспечению российской армии ранее уже фиксировались на временно оккупированной части Донецкой области.

"Фактически вместо образования и саморазвития детям навязывают милитаризованное восприятие жизни и постепенно вовлекают их в систему обеспечения российской военной машины", — подчеркнули в Центре национального сопротивления.

В ЦНС считают, что с помощью таких программ Россия пытается с раннего возраста формировать у детей на оккупированных территориях милитаризованное мышление.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, на временно оккупированной территории Донецкой области россияне провели для около 500 школьников так называемый "антитеррористический диктант". Подросткам объясняли нормы российского Уголовного кодекса, рассказывали об ответственности с 14 лет и возможном наказании за репосты в социальных сетях.

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