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Новости Милитаризация детей на ВОТ
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Оккупанты планируют привлекать школьников в Херсонской области к обеспечению армии РФ - от плетения сетей до пайки дронов, - ЦНС

Оккупанты хотят привлекать подростков в Херсонской области к работам для армии РФ

На временно оккупированной части Херсонской области российская оккупационная администрация разрабатывает программы трудоустройства школьников, в рамках которых подростков могут привлекать к работам по обеспечению армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным ЦНС, оккупационные власти объясняют введение таких программ необходимостью как можно раньше привлекать детей к труду. Речь идет о трудоустройстве подростков еще во время учебы.

Среди работ, к которым могут привлекать школьников, Центр называет плетение маскировочных сеток и сортировку провизии. Также подростков могут использовать для пошива снаряжения и пайки дронов.

В ЦНС отмечают, что подобные случаи привлечения школьников к обеспечению российской армии ранее уже фиксировались на временно оккупированной части Донецкой области.

"Фактически вместо образования и саморазвития детям навязывают милитаризованное восприятие жизни и постепенно вовлекают их в систему обеспечения российской военной машины", — подчеркнули в Центре национального сопротивления.

В ЦНС считают, что с помощью таких программ Россия пытается с раннего возраста формировать у детей на оккупированных территориях милитаризованное мышление.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, на временно оккупированной территории Донецкой области россияне провели для около 500 школьников так называемый "антитеррористический диктант". Подросткам объясняли нормы российского Уголовного кодекса, рассказывали об ответственности с 14 лет и возможном наказании за репосты в социальных сетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне отправили школьников из оккупированных Северскодонецка и Лисичанска работать в медбригадах РФ, - ОВА

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