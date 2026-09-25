Окупанти планують залучати школярів на Херсонщині до забезпечення армії РФ - від плетіння сіток до паяння дронів, - ЦНС

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російська окупаційна адміністрація готує програми працевлаштування школярів, у межах яких підлітків можуть залучати до робіт із забезпечення армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, окупаційна влада пояснює запровадження таких програм необхідністю якомога раніше залучати дітей до праці. Йдеться про працевлаштування підлітків ще під час навчання.

Серед робіт, до яких можуть залучати школярів, Центр називає плетіння маскувальних сіток і сортування провізії. Також підлітків можуть використовувати для пошиття спорядження та паяння дронів.

У ЦНС зазначають, що подібні випадки залучення школярів до забезпечення російської армії раніше вже фіксували на тимчасово окупованій частині Донеччини.

"Фактично замість освіти та саморозвитку дітям нав’язують мілітаризоване сприйняття життя й поступово включають їх у систему забезпечення російської військової машини", – наголосили в Центрі національного спротиву.

У ЦНС вважають, що за допомогою таких програм Росія намагається з раннього віку формувати у дітей на окупованих територіях мілітаризоване мислення.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на тимчасово окупованій Донеччині росіяни провели для близько 500 школярів так званий "антитерористичний диктант". Підліткам пояснювали норми російського Кримінального кодексу, розповідали про відповідальність із 14 років та можливе покарання за репости у соціальних мережах.

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