Жінку в Борисполі підозрюють у вбивстві новонародженої дитини: викинула немовля з балкону 6-го поверху, - поліція
У Борисполі Київської області 29-річній жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві новонародженої доньки, яка померла після падіння з шостого поверху.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Київщини в Телеграмі.
Немовля виписали з лікарні того ж дня
За даними поліції, 3 вересня жінка народила в лікарні живу дитину. Згодом матір із немовлям виписали, після чого родина повернулася додому.
Чоловік поїхав до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб зареєструвати народжену доньку. Жінка залишилася у квартирі сама з дитиною.
Дитина померла після падіння з балкона
За даними слідства, після того як чоловік залишив квартиру, жінка вийшла на балкон і викинула новонароджену доньку з шостого поверху.
Унаслідок падіння дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Попри зусилля медиків, дитина померла.
Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів за статтею 117 Кримінального кодексу України.
Слідство триває. За вчинене жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.
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