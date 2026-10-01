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Похитили ветерана ради 75 000 долларов: полиция задержала организатора преступления. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые силой удерживали 53-летнего киевлянина в так называемом "реабилитационном центре" в Киевской области, чтобы ограбить его квартиру.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как сообщили в полиции, расследование началось после обращения самого потерпевшего — ветерана, который сообщил об исчезновении из его квартиры значительной суммы денег и документов.

В начале сентября возле дома потерпевшего трое мужчин и женщина сделали ему инъекцию неизвестного вещества, затолкали в автомобиль и вывезли в учреждение в Киевской области, где удерживали более недели.

Организатором оказался 52-летний знакомый ветерана, ранее судимый за мошенничество, который знал о состоянии мужчины. Завладев ключами потерпевшего, организатор вместе с 19-летней дочерью проник в его квартиру и похитил 75 тысяч долларов и документы.

Во время обыска в "реабилитационном центре" полицейские обнаружили более 40 человек, часть из которых также заявила о содержании против их воли. В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.

Преступление расследуется под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры:

  1. Организатор и его дочь задержаны, им сообщено о подозрении. Суд уже поместил организатора под стражу. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

  2. Двум соучастникам похищения (в возрасте 22 и 33 лет) сообщено о подозрении.

Следственные действия продолжаются, полиция устанавливает других причастных к преступлению лиц.

Задержана группировка, похитившая ветерана ради 75 тысяч долларов
Задержана группировка, похитившая ветерана ради 75 тысяч долларов
Задержана группировка, похитившая ветерана ради 75 тысяч долларов
Задержана группировка, похитившая ветерана ради 75 тысяч долларов

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ветераны (1252) Киев (27583) Нацполиция (17662) похищение (1778)
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