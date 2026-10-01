Похитили ветерана ради 75 000 долларов: полиция задержала организатора преступления. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили группу лиц, которые силой удерживали 53-летнего киевлянина в так называемом "реабилитационном центре" в Киевской области, чтобы ограбить его квартиру.
Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
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Как сообщили в полиции, расследование началось после обращения самого потерпевшего — ветерана, который сообщил об исчезновении из его квартиры значительной суммы денег и документов.
В начале сентября возле дома потерпевшего трое мужчин и женщина сделали ему инъекцию неизвестного вещества, затолкали в автомобиль и вывезли в учреждение в Киевской области, где удерживали более недели.
Организатором оказался 52-летний знакомый ветерана, ранее судимый за мошенничество, который знал о состоянии мужчины. Завладев ключами потерпевшего, организатор вместе с 19-летней дочерью проник в его квартиру и похитил 75 тысяч долларов и документы.
Во время обыска в "реабилитационном центре" полицейские обнаружили более 40 человек, часть из которых также заявила о содержании против их воли. В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.
Преступление расследуется под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры:
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Организатор и его дочь задержаны, им сообщено о подозрении. Суд уже поместил организатора под стражу. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
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Двум соучастникам похищения (в возрасте 22 и 33 лет) сообщено о подозрении.
Следственные действия продолжаются, полиция устанавливает других причастных к преступлению лиц.
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