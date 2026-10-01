Похитили ветерана ради 75 000 долларов: полиция задержала организатора преступления. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые силой удерживали 53-летнего киевлянина в так называемом "реабилитационном центре" в Киевской области, чтобы ограбить его квартиру.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщили в полиции, расследование началось после обращения самого потерпевшего — ветерана, который сообщил об исчезновении из его квартиры значительной суммы денег и документов.

В начале сентября возле дома потерпевшего трое мужчин и женщина сделали ему инъекцию неизвестного вещества, затолкали в автомобиль и вывезли в учреждение в Киевской области, где удерживали более недели.

Организатором оказался 52-летний знакомый ветерана, ранее судимый за мошенничество, который знал о состоянии мужчины. Завладев ключами потерпевшего, организатор вместе с 19-летней дочерью проник в его квартиру и похитил 75 тысяч долларов и документы.

Во время обыска в "реабилитационном центре" полицейские обнаружили более 40 человек, часть из которых также заявила о содержании против их воли. В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.

Преступление расследуется под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры:

Организатор и его дочь задержаны, им сообщено о подозрении. Суд уже поместил организатора под стражу. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Двум соучастникам похищения (в возрасте 22 и 33 лет) сообщено о подозрении.

Следственные действия продолжаются, полиция устанавливает других причастных к преступлению лиц.









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