Украинку задержали в Казахстане по запросу России: она приехала забрать внука, МИД отреагировал

Фото: Аеропорт в Астані / Ілюстративне фото

1 октября в аэропорту столицы Казахстана Астаны задержали гражданку Украины по запросу России об ее экстрадиции. В Министерстве иностранных дел Украины знают об этой ситуации и обратились к Казахстану с просьбой не удовлетворять запрос РФ в отношении украинки, которая приехала забрать внука.

Об этом вечером 2 октября сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Реакция МИД

"Украинские консулы запросили разрешение на посещение гражданки, которая в настоящее время содержится в СИЗО, и получили предварительное согласие. Украинские дипломаты также находятся на связи с адвокатами потерпевшей, оказывают необходимое содействие. Рассчитываем на справедливое рассмотрение казахстанской стороной обстоятельств ситуации и работаем над защитой законных прав и интересов задержанной гражданки Украины", — указали в ведомстве.

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Что произошло

Казахстанские власти задержали Любовь Рожанскую, которая приехала забрать в Украину своего внука. В России ее обвинили в похищении ребенка, сообщил DW 1 октября.

По данным адвокатов украинки, внука Рожанской должны были привезти в Астану из России. Еще в 2021 году мать мальчика Алла Андреева вывезла его в Калининградскую область России, где живет семья ее второго мужа-россиянина. В марте 2022 года Андреева подала заявление об отказе от украинского гражданства для себя и ребенка, а впоследствии получила для обоих российское гражданство.

В Украине суд рассматривал дело по иску отца мальчика, проживающего в Одессе. В марте 2025 года Верховный Суд определил местом жительства ребенка отца. В июле 2026 года новый муж Андреевой Виталий Андреев и его отец Вячеслав Андреев предложили Рожанской передать мальчика в семью в Украине.

В то же время в России еще с 2023 года против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на похищение ребенка. В конце августа суд в Калининграде вынес постановление об избрании Рожанской меры пресечения в виде содержания под стражей и направил запрос о ее экстрадиции через ОДКБ. Сама женщина не знала о деле против себя.

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Адвокат Алексей Прянишников в комментарии журналистам Insider добавил, что отец мальчика — военнослужащий украинской армии. С сыном ему российский суд разрешал видеться только лично в период летних каникул на территории Калининградской области.

Кроме того, по его словам, еще в 2023 году в России задержали двух граждан Украины, которые отправились через Литву в Калининградскую область, чтобы забрать ребенка. Их также обвинили в попытке похищения ребенка, а затем и в шпионаже, и в итоге приговорили к 15 и 16 годам колонии. Рожанскую, которая поехала забрать ребенка после повторных переговоров с россиянами, назвали "организаторшей" похищения.

Задержание в Астане

Когда 1 октября она прилетела в Астану, куда также должны были привезти ее внука, ее задержали при прохождении пограничного контроля. Сейчас она находится в следственном изоляторе Астаны, а в течение ближайших трех дней должен состояться суд.

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