Російські спецслужби готують диверсії в ЄС і НАТО: ГУР попередило партнерів

Російські спецслужби отримали завдання посилити активність на території країн ЄС і НАТО та готують гібридні операції, спрямовані на послаблення підтримки України й спроможностей Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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"Спецслужби держави-агресора росії одержали завдання посилити активність на території держав Європейського Союзу та НАТО — йдеться про підготовку до гібридних операцій, спрямованих на підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу", - ідеться в повідомленні.

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Кремль залучить завербованих агентів

Для виконання операцій, зокрема й диверсійного характеру, кремль планує залучити завербованих ґу гш (ґру) та фсб рф агентів у Європі. У полі зору російських спецслужб перебувають військові об’єкти, критична інфраструктура та системи зв’язку.

Серед ймовірних цілей агресора приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах.



"ГУР МО України попередило партнерів про злочинні плани держави-агресора росії", - зазначили у відомстві.

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