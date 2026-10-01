Німеччина готується до масштабних гібридних атак, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готується до масштабних гібридних атак та відповість на них "швидко та дуже чітко".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Попередження Мерца
Мерц наголосив, що зростання кількості інцидентів відбувається на тлі "зростання розгубленості" Росії через "невдале ведення війни в Україні".
Він зазначив, що "важливо не піддаватися залякуванню з боку кібератак, дронів та інтернет-пропаганди".
Політик повторив своє застереження, що "найближчі місяці стануть вирішальними для долі України та безпеки Європи".
Що передувало
- 30 вересня агентство Reuters повідомило, що Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, реагуючи на погрози Росії застосувати ядерну зброю у разі ізолювання Калінінградської області, заявив, що не сприймає такі закиди "надто серйозно".
- Своєю чергою помічник диктатора РФ Микола Патрушев заявив, що якщо НАТО спробує на практиці втілити "погрози" щодо Калінінградської області, відповідь Росії буде "адекватною й швидкою", а Альянс "пошкодує про свої дії".
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