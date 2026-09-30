Відповідь Європи на гібридні атаки РФ має бути такою ж болючою для Москви, - Кубілюс

Європейський Союз повинен посилити свою реакцію на дедалі частіші російські гібридні атаки.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

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Європа має відповісти на гібридні атаки РФ

Так, Кубілюс заявив, що Росія має відчути наслідки європейської відповіді на гібридні атаки.

"Якщо ми зазнаємо російських гібридних атак, наші відповіді мають бути такими ж болючими, як і сама атака. Як саме завдати цього болю? Це залежить від нас", – сказав Кубілюс.

Також він попередив, що Росія намагається посіяти страх, "заволодівши серцями й умами людей", і закликав Європу до рішучішої відповіді.

"Якщо проти нас ведеться гібридна війна, нам потрібна гібридна оборона", – наголосив єврокомісар.

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Дипломатичний діалог

Також Кубілюс відкинув заклики до дипломатичного діалогу з Кремлем з метою завершення війни в Україні. Він зауважив, що дипломатичні зусилля не дали результатів і можуть зашкодити Україні.

"Позиція росіян цілком чітка: Україна має капітулювати - саме такою є їхня дипломатична позиція", — сказав він.

Водночас Кубілюс наголосив, що Путін має зрозуміти, що зрештою він нічого не досягне цією війною, і він повинен відчути, що "війна приходить до самої Росії".

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За його словами, започаткування дипломатичного діалогу з Росією може спонукати Путіна до ескалації та створити додаткові загрози для європейської безпеки.

"Тож, на мою думку, це не веде до забезпечення безпеки ані для України, ані для всієї Європи. Це стало б перемогою Путіна, і ми можемо передбачити, що було б далі", - додав Кубілюс.

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Що передувало

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев закликав європейських лідерів активніше використовувати дипломатію у відносинах із Росією, заявивши про необхідність враховувати ризик ядерної ескалації.