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Новости Угроза агрессии рф для Европы Гибридная война россии
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Ответ Европы на гибридные атаки РФ должен быть таким же болезненным для Москвы, — Кубилюс

Кубилюс об ответе Европы на гибридные атаки РФ

Европейский Союз должен усилить свою реакцию на все более частые гибридные атаки со стороны России.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

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Европа должна ответить на гибридные атаки РФ

В частности, Кубилюс заявил, что Россия должна ощутить последствия европейского ответа на гибридные атаки.

"Если мы подвергнемся российским гибридным атакам, наши ответы должны быть такими же болезненными, как и сама атака. Как именно нанести эту боль? Это зависит от нас", — сказал Кубилюс.

Также он предупредил, что Россия пытается посеять страх, "овладев сердцами и умами людей", и призвал Европу к более решительному ответу.

"Если против нас ведется гибридная война, нам нужна гибридная оборона", — подчеркнул еврокомиссар.

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Дипломатический диалог

Кроме того, Кубилюс отверг призывы к дипломатическому диалогу с Кремлем с целью прекращения войны в Украине. Он отметил, что дипломатические усилия не дали результатов и могут навредить Украине.

"Позиция россиян совершенно ясна: Украина должна капитулировать — именно в этом заключается их дипломатическая позиция", — сказал он.

В то же время Кубилюс подчеркнул, что Путин должен понять, что в конечном итоге он ничего не добьется этой войной, и он должен почувствовать, что "война приходит в саму Россию".

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По его словам, начало дипломатического диалога с Россией может подтолкнуть Путина к эскалации и создать дополнительные угрозы для европейской безопасности.

"Поэтому, на мой взгляд, это не ведет к обеспечению безопасности ни для Украины, ни для всей Европы. Это стало бы победой Путина, и мы можем предвидеть, что было бы дальше", — добавил Кубилюс.

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Что предшествовало

Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал европейских лидеров активнее использовать дипломатию в отношениях с Россией, заявив о необходимости учитывать риск ядерной эскалации.

Автор: 

Евросоюз (18960) Кубилюс Андрюс (123)
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