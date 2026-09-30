Ответ Европы на гибридные атаки РФ должен быть таким же болезненным для Москвы, — Кубилюс
Европейский Союз должен усилить свою реакцию на все более частые гибридные атаки со стороны России.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Европа должна ответить на гибридные атаки РФ
В частности, Кубилюс заявил, что Россия должна ощутить последствия европейского ответа на гибридные атаки.
"Если мы подвергнемся российским гибридным атакам, наши ответы должны быть такими же болезненными, как и сама атака. Как именно нанести эту боль? Это зависит от нас", — сказал Кубилюс.
Также он предупредил, что Россия пытается посеять страх, "овладев сердцами и умами людей", и призвал Европу к более решительному ответу.
"Если против нас ведется гибридная война, нам нужна гибридная оборона", — подчеркнул еврокомиссар.
Дипломатический диалог
Кроме того, Кубилюс отверг призывы к дипломатическому диалогу с Кремлем с целью прекращения войны в Украине. Он отметил, что дипломатические усилия не дали результатов и могут навредить Украине.
"Позиция россиян совершенно ясна: Украина должна капитулировать — именно в этом заключается их дипломатическая позиция", — сказал он.
В то же время Кубилюс подчеркнул, что Путин должен понять, что в конечном итоге он ничего не добьется этой войной, и он должен почувствовать, что "война приходит в саму Россию".
По его словам, начало дипломатического диалога с Россией может подтолкнуть Путина к эскалации и создать дополнительные угрозы для европейской безопасности.
"Поэтому, на мой взгляд, это не ведет к обеспечению безопасности ни для Украины, ни для всей Европы. Это стало бы победой Путина, и мы можем предвидеть, что было бы дальше", — добавил Кубилюс.
Что предшествовало
Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал европейских лидеров активнее использовать дипломатию в отношениях с Россией, заявив о необходимости учитывать риск ядерной эскалации.
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