Премьер Болгарии Радев призвал Европу активнее вести диалог с Россией из-за риска ядерной эскалации и раскритиковал поставки оружия Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал европейских лидеров активнее использовать дипломатию в отношениях с Россией, заявив о необходимости учитывать риск ядерной эскалации. Он также раскритиковал продолжение поставок оружия Украине и заявил, что будущая архитектура мира, по его мнению, будет формироваться с помощью дипломатии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, Радев выступил 30 сентября в Брюсселе на саммите издания по вопросам обороны и космоса.

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"Мы всегда должны учитывать худший сценарий. Готовы ли мы к нему? Говорит ли вообще кто-нибудь об оценке рисков? Ведь мы пытаемся добиться обычной, конвенциональной победы над крупнейшей ядерной державой", — заявил Радев.

По его словам, Европа должна пересмотреть соотношение своих военных, экономических и дипломатических инструментов и уделять больше внимания дипломатии.

"Мы еще не исчерпали потенциал дипломатии и должны действовать и высказываться гораздо активнее", — подчеркнул болгарский премьер.

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"Существует ядерный козырь"

Радев заявил, что риск применения Россией ядерного оружия необходимо учитывать при определении европейской стратегии. По его словам, Москва может попытаться использовать этот фактор, если сочтет себя ослабленной или "загнанной в угол".

"Существует ядерный козырь. Мы должны учитывать это. Мы не можем закрывать глаза на то, что на нашем континенте есть ядерное оружие, что ядерные боезаряды находятся в арсенале России. И это часть расчета в этой игре", — сказал он.

В то же время Радев раскритиковал угрозы, звучащие из Москвы. В частности, он упомянул недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в случае прямой войны между Россией и Европой это была бы "совершенно иная" и "очень короткая" война.

Болгарский премьер критически оценил такую риторику Кремля, однако заявил, что европейским лидерам следует учитывать возможные последствия дальнейшей эскалации.

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Радев раскритиковал поставки оружия Украине

Отдельно премьер Болгарии высказался по поводу военной поддержки Украины. Он назвал стратегию "мира через силу" такой, которая, по его мнению, не сработала.

"Есть предел простой передаче оружия и поддержке, потому что окончательная архитектура мира будет сформирована дипломатией, а не поставками вооружений. Поэтому мы призываем больше прислушиваться друг к другу, открывать каналы общения", – заявил Радев.

Он также отметил, что не считает риск ядерного конфликта неизбежным, однако настаивает на том, что его необходимо учитывать при принятии решений.

Радев при этом отверг характеристику своего правительства как пророссийского и заявил, что война РФ против Украины стала испытанием для способности Европы определять достижимые политические цели и воплощать их в военную стратегию.

Саммит Euronews по вопросам обороны и космоса проходит 30 сентября в Брюсселе с участием руководства НАТО и ЕС, представителей правительств, военного командования и оборонной промышленности.

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