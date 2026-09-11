В парламенте Болгарии требуют проверить информацию о подготовке военных РФ на территории страны

Партия "Демократическая Болгария" требует заслушать руководителей спецслужб и контрразведки в парламенте в связи с информацией о возможной подготовке российских военных на территории страны.

Об этом заявил депутат от "Демократической Болгарии" Ивайло Мирчев на брифинге в парламенте, пишет "Укрінформ" со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (BTA), сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция парламента

"Мы будем требовать проведения слушаний, на которых руководители контрразведки, Государственного агентства национальной безопасности и Государственного агентства разведки должны доложить Народному собранию, располагают ли они такой информацией, когда в последний раз проводилась соответствующая проверка и как возможно, чтобы на территории Европейского Союза и восточного фланга НАТО российских военных готовили к войне в Украине", - сказал Мирчев.

Отмечается, что поводом для такой проверки Мирчев назвал информацию издания The Telegraph, которое со ссылкой на австралийскую разведку сообщило, что в селе Междени Габровской области якобы проходили подготовку российские военные, а учения проводили инструкторы из спецподразделений Великобритании и Австралии.

Мирчев призвал болгарских политиков и общество обратить внимание на эту информацию. По его данным, болгарские спецслужбы не располагают соответствующими сведениями.

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Что предшествовало

Накануне издание The Telegraph сообщило, что бывшие военные элитных спецподразделений США, Австралии и Великобритании могли обучать на территории Болгарии и Сербии российских захватчиков для участия в войне против Украины.

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