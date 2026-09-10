Ветераны элитных подразделений западных стран могли обучать россиян вести войну против Украины, - The Telegraph
Бывшие военнослужащие элитных спецподразделений США, Австралии и Великобритании, возможно, обучали российских захватчиков для участия в войне против Украины.
Об этом пишет Telegraph, который узнал об обучении из полученных разведывательных данных, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее об обучении
Издание получило отчет для представителей разведывательного альянса Five Eyes, составленный на основе интервью с двумя бывшими австралийскими и одним действующим сотрудниками спецслужб.
Согласно разведывательной записке, с "высокой степенью уверенности" западные военные ветераны обучали российских граждан, а также действующих военнослужащих.
Разведданные собирались, в частности, на основе бесед с двумя австралийскими спецназовцами и военнослужащим резерва, которые утверждали, что их приглашали работать инструкторами в тренировочных лагерях в Болгарии и Сербии, где, вероятно, готовили оккупантов.
Центры Alfa-Metal
После начала полномасштабной войны россияне продолжали ездить на такие курсы, в частности по "продвинутому ближнему бою". По словам опрошенных ветеранов, их могли тренировать еще в 2025 году.
- Один из таких центров — Alfa-Metal в Болгарии: там предлагали курсы для спецназовцев и снайперов примерно за 4 тысячи евро с человека. Другой центр расположен в Сербии.
- Среди инструкторов, по данным записки, были ветераны британского (SAS) и австралийского спецназа, американские полицейские и бойцы Navy SEALs ("морские котики"). На сайте центра была эмблема SAS, а в LinkedIn компания искала ветерана британского спецназа — гражданина Великобритании.
Связи с РФ
По данным Telegraph, компания Alfa-Metal может быть связана с российской частной охранной компанией Alfa Region, которая базируется в Санкт-Петербурге и рекламирует этот лагерь на своем сайте.
Alfa-Metal сначала отрицала какую-либо связь, но после запроса The Telegraph признала "исторические профессиональные контакты".
Компания также заявляет, что после 2022 года не обучала россиян и не нанимала бывших бойцов SAS. Бывшие бойцы SAS также поставили эти утверждения под сомнение.
Записку проверяет австралийская разведка — выводы могут быть переданы Великобритании и США через разведывательный альянс Five Eyes.
Согласно законодательству Великобритании и Австралии, бывшим военнослужащим спецподразделений запрещено использовать свои профессиональные навыки в интересах иностранных государств.
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