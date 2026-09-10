Ветераны элитных подразделений западных стран могли обучать россиян вести войну против Украины, - The Telegraph

Бывшие военнослужащие элитных спецподразделений США, Австралии и Великобритании, возможно, обучали российских захватчиков для участия в войне против Украины.

Об этом пишет Telegraph, который узнал об обучении из полученных разведывательных данных, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее об обучении

Издание получило отчет для представителей разведывательного альянса Five Eyes, составленный на основе интервью с двумя бывшими австралийскими и одним действующим сотрудниками спецслужб.

Согласно разведывательной записке, с "высокой степенью уверенности" западные военные ветераны обучали российских граждан, а также действующих военнослужащих.

Разведданные собирались, в частности, на основе бесед с двумя австралийскими спецназовцами и военнослужащим резерва, которые утверждали, что их приглашали работать инструкторами в тренировочных лагерях в Болгарии и Сербии, где, вероятно, готовили оккупантов.

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Центры Alfa-Metal

После начала полномасштабной войны россияне продолжали ездить на такие курсы, в частности по "продвинутому ближнему бою". По словам опрошенных ветеранов, их могли тренировать еще в 2025 году.

Один из таких центров — Alfa-Metal в Болгарии: там предлагали курсы для спецназовцев и снайперов примерно за 4 тысячи евро с человека. Другой центр расположен в Сербии.

Среди инструкторов, по данным записки, были ветераны британского (SAS) и австралийского спецназа, американские полицейские и бойцы Navy SEALs ("морские котики"). На сайте центра была эмблема SAS, а в LinkedIn компания искала ветерана британского спецназа — гражданина Великобритании.

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Связи с РФ

По данным Telegraph, компания Alfa-Metal может быть связана с российской частной охранной компанией Alfa Region, которая базируется в Санкт-Петербурге и рекламирует этот лагерь на своем сайте.

Alfa-Metal сначала отрицала какую-либо связь, но после запроса The Telegraph признала "исторические профессиональные контакты".

Компания также заявляет, что после 2022 года не обучала россиян и не нанимала бывших бойцов SAS. Бывшие бойцы SAS также поставили эти утверждения под сомнение.

Записку проверяет австралийская разведка — выводы могут быть переданы Великобритании и США через разведывательный альянс Five Eyes.

Согласно законодательству Великобритании и Австралии, бывшим военнослужащим спецподразделений запрещено использовать свои профессиональные навыки в интересах иностранных государств.

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