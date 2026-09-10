Ветерани елітних підрозділів країн Заходу могли тренувати росіян воювати проти України, - The Telegraph

Колишні військові елітних спецпідрозділів США, Австралії та Великої Британії могли навчати російських загарбників для участі у війні проти України.

Про це пише Telegraph, який дізнався про навчання з отриманих даних розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про навчання

Видання отримало звіт даних для представників розвідувального альянсу Five Eyes, складеного на основі інтерв’ю з двома колишніми австралійськими й одним чинним спецслужбовцями.

За даними розвідувальної записки, з "високим рівнем упевненості" західні військові ветерани тренували російських громадян, а також чинних військових.

Розвіддані збирали, зокрема, на основі розмов із двома австралійськими спецпризначенцями та військовослужбовцем резерву, які стверджували, що їх запрошували працювати інструкторами у тренувальних таборах у Болгарії та Сербії, де ймовірно готували окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Британії чоловіка звинуватили у співпраці з угрупованням, пов’язаним із розвідкою РФ

Центри Alfa-Metal

Після початку повномасштабної війни росіяни продовжували їздити на такі курси, зокрема з "просунутого ближнього бою". За словами опитаних ветеранів, їх могли тренувати ще у 2025 році.

Один із таких центрів — Alfa-Metal у Болгарії: там пропонували курси для спецпризначенців і снайперів приблизно за €4 тисячі з людини. Інший центр розташований у Сербії.

Серед інструкторів, за даними записки, були ветерани британського (SAS) й австралійського спецназу, американські поліцейські та бійці Navy SEALs ("морських котиків"). На сайті центру була емблема SAS, а в LinkedIn компанія шукала ветерана британського спецназу — громадянина Великої Британії.

Читайте також: США та Південна Корея скорочують військові навчання UFS через рішення Трампа

Зв'язки з РФ

За даними Telegraph, компанія Alfa-Metal може бути пов’язана з російською приватною охоронною компанією Alfa Region, яка базується у Санкт-Петербурзі і рекламує цей табір на своєму сайті.

Alfa-Metal спершу заперечувала будь-який зв’язок, але після запиту The Telegraph визнала "історичні професійні контакти".

Компанія також заявляє, що після 2022 року не навчала росіян і не наймала колишніх бійців SAS. Колишні бійці SAS теж поставили ці твердження під сумнів.

Записку перевіряє австралійська розвідка — висновки можуть передати Британії та США через розвідувальний альянс Five Eyes.

За законодавством Великої Британії та Австралії колишнім військовослужбовцям спецпідрозділів заборонено використовувати свої професійні навички на користь іноземних держав.

Читайте також: В Австралії затримали підозрюваного із російським громадянством, який вступив до ЗСУ, щоб збирати дані для РФ, - ЗМІ