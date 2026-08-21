В Австралії затримали підозрюваного із російським громадянством, який вступив до ЗСУ, щоб збирати дані для РФ, - ЗМІ

Федеральна поліція Австралії висунула звинувачення в іноземному втручанні 27-річному громадянину країни, який також має російське громадянство. За даними слідства, Володимир Теслов вступив до ЗСУ, щоб отримати інформацію про українських військових та їхні підрозділи, а потім намагався передати ці дані людям, яких вважав пов’язаними з російською розвідкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ABC.

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За даними AFP, йдеться про 27-річного жителя штату Вікторія. У Магістратському суді Брісбена встановили його особу як Володимира Теслова.

Комісарка AFP Кріссі Барретт заявила, що, за даними слідчих, Теслов у жовтні 2024 року поїхав у Росію, де пройшов військову підготовку, після чого повернувся до Австралії. У травні 2025 року він вирушив в Україну, де вступив до лав ЗСУ, щоб отримати доступ до інформації про військових, армійські підрозділи та їх дислокацію. Після цього він намагався передати цю інформацію особам, які, на його думку, діяли в інтересах російської розвідки.

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"Імовірно, така поведінка створила ризик для безпеки українських військових", — зазначила комісарка Барретт.

Вона додала, що "ніщо не вказує на те, що існувала або існує якась загроза для Австралії".

Теслов, за даними поліції, був безробітним. Наразі невідомо, чи співпрацював він з кимось в Австралії, проте слідчі не виключають, що в нього могли бути спільники, тож, як зазначила комісарка, існує "імовірність подальших арештів".

Вона додала, що правоохоронці вилучили "низку електронних пристроїв та різних предметів, що мають значення для розслідування", буде проведена ретельна криміналістична експертиза.

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Звинувачення в іноземному втручанні в Австралії карається позбавленням волі на строк до 20 років.