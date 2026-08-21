В Австралии задержали подозреваемого с российским гражданством, который вступил в ВСУ, чтобы собирать данные для РФ, - СМИ

Федеральная полиция Австралии предъявила обвинение в иностранном вмешательстве 27-летнему гражданину страны, который также имеет российское гражданство. По данным следствия, Владимир Теслов вступил в ВСУ, чтобы получить информацию об украинских военных и их подразделениях, а затем пытался передать эти данные людям, которых считал связанными с российской разведкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным AFP, речь идет о 27-летнем жителе штата Виктория. В Магистратском суде Брисбена его личность была установлена как Владимир Теслов.

Комиссар AFP Крисси Барретт заявила, что, по данным следователей, Теслов в октябре 2024 года уехал в Россию, где прошел военную подготовку, после чего вернулся в Австралию. В мае 2025 года он отправился в Украину, где вступил в ряды ВСУ, чтобы получить доступ к информации о военных, армейских подразделениях и их дислокации. После этого он пытался передать эту информацию лицам, которые, по его мнению, действовали в интересах российской разведки.

Читайте также: В Швеции задержали россиян, разбивших палатку возле дома генерального директора производителя Gripen, - СМИ

"Вероятно, такое поведение создало риск для безопасности украинских военных", - отметила комиссар Барретт.

Она добавила, что "ничто не указывает на то, что существовала или существует какая-либо угроза для Австралии".

Теслов, по данным полиции, был безработным. Пока неизвестно, сотрудничал ли он с кем-либо в Австралии, однако следователи не исключают, что у него могли быть сообщники, поэтому, как отметила комиссар, существует "вероятность дальнейших арестов".

Она добавила, что правоохранители изъяли "ряд электронных устройств и различных предметов, имеющих значение для расследования", будет проведена тщательная криминалистическая экспертиза.

Читайте также: В Анголе двух россиян приговорили за шпионаж, терроризм и попытку государственного переворота, - СМИ

Обвинение в иностранном вмешательстве в Австралии наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.