В Швеции задержали россиян, разбивших палатку возле дома генерального директора производителя Gripen, - СМИ

В Швеции задержали двух граждан России с видами на жительство в Испании, поселившихся в палатке недалеко от дома генерального директора оборонной компании Saab Микаэля Йоханссона. Пара заявила, что приехала на рыбалку, однако полиция расценила ситуацию как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

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Шведская полиция задержала двух россиян с видом на жительство в Испании из-за "угрозы национальной безопасности".

Россияне разбили палатку и пользовались рациями рядом с домом лица, находящегося под охраной.

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По данным местных СМИ, российская пара остановилась возле загородного дома, где находился генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон. Дом не принадлежит Йоханссону, его владельцем является человек, близкий к руководителю компании.

Пара россиян утверждает, что отправилась в поход с рыбалкой.

Теперь им может грозить депортация в РФ, хотя, как отмечает издание, они открыто выступают против войны.

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Напомним, Saab - шведская оборонная и аэрокосмическая компания, которая разрабатывает и производит многоцелевые истребители JAS 39 Gripen.