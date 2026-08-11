РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12671 посетитель онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ Задержание шпионов в Европе
3 224 23

В Швеции задержали россиян, разбивших палатку возле дома генерального директора производителя Gripen, - СМИ

В Швеции задержали россиян возле дома главы Saab

В Швеции задержали двух граждан России с видами на жительство в Испании, поселившихся в палатке недалеко от дома генерального директора оборонной компании Saab Микаэля Йоханссона. Пара заявила, что приехала на рыбалку, однако полиция расценила ситуацию как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Шведская полиция задержала двух россиян с видом на жительство в Испании из-за "угрозы национальной безопасности".

Россияне разбили палатку и пользовались рациями рядом с домом лица, находящегося под охраной.

Читайте также: В Германии задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже возле оборонного предприятия, - прокуратура

По данным местных СМИ, российская пара остановилась возле загородного дома, где находился генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон. Дом не принадлежит Йоханссону, его владельцем является человек, близкий к руководителю компании.

Пара россиян утверждает, что отправилась в поход с рыбалкой.

Теперь им может грозить депортация в РФ, хотя, как отмечает издание, они открыто выступают против войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Швеции бывшего консультанта армии признали виновным в шпионаже в пользу России

Напомним, Saab - шведская оборонная и аэрокосмическая компания, которая разрабатывает и производит многоцелевые истребители JAS 39 Gripen. 

Автор: 

Швеция (1182) шпионаж (1572) Gripen (39)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
зрештою усі "харошие русские" можуть бути потенційними петровими й бошировими. Чим раніше Європа це збагне - тим краще.
показать весь комментарий
11.08.2026 15:53 Ответить
+12
Петров та Баширов?
показать весь комментарий
11.08.2026 15:42 Ответить
+10
Так-так. Відкрито виступають проти війни, а "закрито" - шпигують.
показать весь комментарий
11.08.2026 15:43 Ответить

Загрузка...

 
 