У Швеції затримали росіян, які поставили намет біля будинку гендиректора виробника Gripen, - ЗМІ
У Швеції затримали двох громадян Росії з посвідками на проживання в Іспанії, які оселилися в наметі неподалік будинку генерального директора оборонної компанії Saab Мікаеля Йоханссона. Пара заявила, що приїхала на риболовлю, однак поліція розцінила ситуацію як потенційну загрозу національній безпеці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Шведська поліція затримала двох росіян з посвідкою на проживання в Іспанії через "загрозу для національної безпеки".
Росіяни поставили намет та користувалися раціями поряд з будинком особи, що охороняється.
За даними місцевих ЗМІ, російська пара зупинилася біля заміського будинку, де перебував генеральний директор Saab Мікаель Йоганссон. Будинок Йоганссону не належить, його власником є близька до керівника компанії людина.
Пара росіян стверджує, що вирушила у похід з риболовлею.
Тепер їм може загрожувати депортація до РФ, хоча, як зазначає видання, вони відкрито виступають проти війни.
Нагадаємо, Saab - шведська оборонна та аерокосмічна компанія, яка розробляє і виробляє багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.
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